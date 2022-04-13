UCM Başsavcısı Khan, Bucha'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
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UCM Başsavcısı Khan, Bucha'da incelemelerde bulundu

13.04.2022 20:10
UCM Başsavcısı Khan, Bucha'da incelemelerde bulundu

Rusya'nın Ukrayna'daki muhtemel savaş suçlarını inceleyen Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) Başsavcı Karim Khan, Ukrayna'nın Bucha kentinde incelemelerde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'daki muhtemel savaş suçlarını inceleyen Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) Başsavcı Karim Khan, Ukrayna'nın Bucha kentinde incelemelerde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, Rusya'nın işlediği muhtemel savaş suçlarını incelemek üzere Ukrayna'ya geldi. Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova ile bir araya gelen Khan, Kiev bölgesinde bulunan Bucha'da incelemelerde bulundu. UCM tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, UCM tarafından yürütülen bağımsız soruşturmaya Ukrayna'nın verdiği desteğin memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, Khan ve Venediktıva'nın Ukrayna'da işlenen suçlar konusunda sorumluların hesap vermesi için Ukrayna ile UCM arasındaki iş birliğinin güçlendirilerek devam ettirilmesi konusunda hemfikir oldukları aktarıldı.

Bucha'daki incelemeleri sırasında konuşan Khan, Ukrayna'nın bir suç mahalli olduğunu ifade ederek, "Buradayız çünkü UCM'nin yargı yetkisine giren suçların işlendiğine inanmak için makul nedenlerimiz var. Gerçeğe ulaşmak için savaş ortamındaki belirsizliği kaldırmalıyız" dedi.

UCM SORUŞTURMASI

Başsavcı Khan, Ukrayna'da sivillere karşı işlenen muhtemel savaş suçlarının soruşturulması için aralarında Avusturya, Belçika, Kanada, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Litvanya, Norveç, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere'nin bulunduğu toplam 39 ülkenin müracaatta bulunduğu duyurmuştu. Başsavcı Khan, gelen talep üzerine Ukrayna'da işlenen muhtemel savaş suçlarıyla ilgili derhal soruşturma açacağını ifade ederek delil toplamaya başladıklarını bildirmişti.

FRANSIZ EKİP SAVAŞ SUÇLARINI İNCELEMEK İÇİN DÜN UKRAYNA'YA GELMİŞTİ

Venediktova dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediğine dair kanıtları toplamak ve sivil ölümleri incelemek için Fransa'dan özel bir ekibin Ukrayna'ya geldiğini duyurmuş, "Fransız uzmanlar Rusya'nın savaş suçlarını aydınlatmada yardımcı olacak. Rus askerleri tarafından Kiev bölgesindeki işlenen cinayetlerin çözülmesinde yardım amaçlı Fransız jandarması ve Fransa Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmetleri'nden arkadaşlar Ukrayna'ya geldi" demişti.

Venediktova, dün Fransız ekiple birlikte Bucha'da incelemelerde bulunmuştu. İki adli tıp doktoru ve Ulusal Jandarma Suç Araştırma Enstitüsünden (IRCGN) suç mahalli ve teşhis uzmanı 15 jandarmadan oluşan ekibin, Ukrayna'da 15 gün görev yapacağını açıklanmıştı.

(İHA)

UCM Başsavcısı Khan, Bucha'da incelemelerde bulundu
UCM Başsavcısı Khan, Bucha'da incelemelerde bulundu
UCM Başsavcısı Khan, Bucha'da incelemelerde bulundu

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Kaynak: İHA

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