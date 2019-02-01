Son Dakika Haberleri: Ucm'den Eski Fildişi Sahili Devlet Başkanı Gbagbo'ya Şartlı Tahliye

Ucm'den Eski Fildişi Sahili Devlet Başkanı Gbagbo'ya Şartlı Tahliye

1 saat önce

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Fildişi Sahili'nin eski Devlet Başkanı Laurent Gbagbo ve eski Gençlik Bakanı Charles Ble Goude'yi şartlı tahliye etti.

Ucm'den Eski Fildişi Sahili Devlet Başkanı Gbagbo'ya Şartlı Tahliye, System.String[]
Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Fildişi Sahili'nin eski Devlet Başkanı Laurent Gbagbo ve eski Gençlik Bakanı Charles Ble Goude'yi şartlı tahliye etti.

UCM yargıçlarının tamamı, Gbagbo ile Goude'ye isnat edilen suçlardan beraat kararı vererek, şartlı tahliye edilmeleri yönünde oy kullandı.

Tahliyenin şartlarını açıklamayan yargıçlar, Gbagbo ve Goude'nin, kendilerini kabul edecek bir ülkeye gitmesi gerektiğini belirtti.

Gbagbo ve Goude'nin, akşam saatlerinde serbest bırakılması bekleniyor.

UCM, insanlığa karşı suç işlemekten yargılanan ilk devlet başkanı olan Gbagbo ile Goude hakkında, ülkede 2010 yılında düzenlenen tartışmalı seçimlerden sonra işlenen suçlarla ilgili savcıların yeterli delil sunamadığı gerekçesiyle 15 Ocak'ta beraat kararı vermişti.

Gbagbo ile Goude, şartlı ya da şartsız salıverilmeleri konusundaki belirsizlik nedeniyle o günden bu yana tutuklu bulunuyordu.

Fildişi Sahili makamları tarafından 2011'de yakalanarak Lahey'deki mahkemeye teslim edilen Gbagbo ve Goude, ülkede 2010 yılında yapılan devlet başkanlığı seçimi sonrasında yaşanan şiddet olayları nedeniyle cinayet, tecavüz, işkence ve insanlığa karşı suç işlemek gibi suçlamalarla yargılanmıştı.

Gbagbo, 2010 yılındaki devlet başkanlığı seçimini kaybettikten sonra uluslararası baskılara rağmen görevini, seçimi kazanan Alassane Ouattara'ya devretmeyince ülkede çatışma çıkmıştı.

Gbagbo ve Ouattara taraftarları arasındaki çatışmalarda 3 bin civarında kişinin öldüğü belirtiliyor. UCM savcıları, eski bakanlardan Goude'nin de Gbagbo gibi cinayet, tecavüz ve işkence olaylarında rolü olduğunu ileri sürmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:57 Kaynak: AA

Lahey, Fildişi Sahili, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AP'nin Venezuella Kararına Türkiye'den İlk Tepki: İç Savaş Çıkabililir Bakan Pakdemirli: Petshoplarda Artık Kedi ve Köpek Satılmayacak

Antalya'daki Hortum Faciasıyla İlgili 30 Milyon TL Ödeme Yapıldı Kadın ve Çocuklar İçin Özel Oluşturulan Adli Görüşme Odaları Arka Sokaklar Dizisinde Anlatılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 23:05:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ucm'den Eski Fildişi Sahili Devlet Başkanı Gbagbo'ya Şartlı Tahliye
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]