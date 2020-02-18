UCM'den Venezuela'nın başvurusu üzerine ABD hakkında ekonomik yaptırım incelemesi - Son Dakika
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UCM'den Venezuela'nın başvurusu üzerine ABD hakkında ekonomik yaptırım incelemesi

7 saat önce

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, Venezuela'nın başvurusu üzerine 2014 yılından bu yana bu ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımlar ile ilgili ABD'li yetkililere yönelik iddiaları incelemek üzere ilk derece dairesi atanması talebinde bulundu.

UCM'den Venezuela'nın başvurusu üzerine ABD hakkında ekonomik yaptırım incelemesi, System.String[]

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, Venezuela'nın başvurusu üzerine 2014 yılından bu yana bu ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımlar ile ilgili ABD'li yetkililere yönelik iddiaları incelemek üzere ilk derece dairesi atanması talebinde bulundu.

UCM'den yapılan yazılı açıklamada Venezuela'nın, sunduğu dosyalarda, ABD'nin uyguladığı tek taraflı ekonomik yaptırımların, Mahkemenin Roma Statüsü'nde belirlenen "insanlığa karşı işlenen suçları" teşkil ettiği gerekçesiyle ABD'li yetkililerin cezalandırılması talebinde bulunduğu anımsatıldı.

Açıklamada, bu nedenle Başsavcısı Bensouda tarafından UCM Başkanlığından iddiaları incelemek için ilk derece dairesi atanması talebinde bulunduğu bildirildi.

Venezuela da şikayet edilmişti

Açıklamada daha önce Venezuela aleyhine Arjantin, Kanada, Kolombiya, Şili, Paraguay ve Peru tarafından ortak yapılan şikayette, bu ülke hükümetinin 12 Şubat 2014'te başlayan siyasi kriz ve gösteriler sırasında işlediği suçlara ilişkin 8 Şubat 2018'de başlatılan ön incelemenin devam ettiği de ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu iki olayın aynı tarihlerde gerçekleşmesi sebebiyle aynı "ilk derece dairesi"nin atanması mümkünken iddialardan birinin Venezuela diğerinin ise ABD aleyhine olması sebebiyle dosyalara iki ayrı dairenin bakmasının mümkün olabileceği vurgulandı.

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:50 Kaynak: AA
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