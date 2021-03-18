UCM, Filistin'de işlenen savaş suçlarına yönelik soruşturma kararına itiraz için İsrail'e 30 gün süre tanıdı - Son Dakika

UCM, Filistin'de işlenen savaş suçlarına yönelik soruşturma kararına itiraz için İsrail'e 30 gün süre tanıdı

18.03.2021 15:55
UCM, Filistin'de işlenen savaş suçlarına yönelik soruşturma kararına itiraz için İsrail'e 30 gün süre tanıdı, System.String[]

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçlara yönelik soruşturma kararına itiraz etmesi için İsrail'e 30 gün mühlet verdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçlara yönelik soruşturma kararına itiraz etmesi için İsrail'e 30 gün mühlet verdi.

İsrail'in Kanal13 televizyonunun haberine göre, UCM'nin süre tanımasıyla birlikte İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Tel Aviv'in yapacağı itiraz üzerine çalışmalara başladığı belirtildi.

Haberde, UCM'nin, "İsrail ile Hamas arasında gerçekleşen 2014 savaşı, İsrail'in Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetleri ile İsrail'in 2018'de Gazze Şeridi sınırında yapılan Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesi" olmak üzere 3 ana konuyu ele alacağı belirtildi.

UCM'nin mühlet verdiğine ilişkin mesajının geçen hafta sonu İsrail'e ulaştığı belirtilen haberde, "İsrail'in cevabını, UCM'nin soruşturma yetkisinin olmadığı şeklindeki argümanı bir kez daha dile getirmek için bir fırsat olarak kullanması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail makamlarından söz konusu habere ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, UCM'nin de bu haberi henüz teyit eden bir ifadesi olmadı.

Filistin soruşturması

UCM, 16 Ocak 2015'te İsrail tarafından işlenen savaş suçlarıyla ilgili ön inceleme açılması kararı aldığını bildirmişti.

Başsavcı Fatou Bensouda, söz konusu ön incelemenin, Filistin'in, 2 Ocak 2015'te mahkemenin kuruluşuna kaynaklık eden Roma Anlaşması'nı imzalaması ve 1 Ocak 2015'te UCM'ye verdiği, Filistin topraklarında işlenen suçlarla ilgili mahkemenin otoritesini 13 Haziran 2014 itibarıyla kabul ettiğine dair beyanı üzerine açıldığını açıklamıştı.

İsrail'in UCM'ye üye olmadığına işaret eden Bensouda, soruşturma açılması yönünde hakimlerden soruşturmanın coğrafi kapsamını belirlemelerini istedi.

UCM ilk derece dairesi 5 Şubat 2021'de verdiği kararda Mahkemenin Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs ve diğer Filistin topraklarında işlenen suçları soruşturmak için yargı yetkisine sahip olduğuna ve Filistin'in Mahkemeye taraf devlet olduğuna hükmetmişti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filistin, İsrail, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel UCM, Filistin'de işlenen savaş suçlarına yönelik soruşturma kararına itiraz için İsrail'e 30 gün süre tanıdı - Son Dakika


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