UCM'nin 5 yıl önce hakkında arama kararı çıkardığı Kenyalı avukat Hollanda'da teslim oldu - Son Dakika

Kenya'da 2007 yılındaki seçimlerin ardından yaşanan şiddet olaylarına ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesince (UCM) açılan davada tanıkları rüşvet vererek etkilemekle suçlanan ve 5 yıldır aranan avukat Paul Gicheru teslim oldu.

UCM'den yapılan açıklamada, mahkemenin tanıklarını etkileyerek mahkemeye karşı suç işlemekle itham edilen avukat Paul Gicheru'nun çıkartılan arama emrince Hollanda makamlarına teslim olduğu belirtildi.

Gicheru ve diğer şüpheli Philip Kipkoech Bett hakkında 2015'te tutuklama kararı çıkartılmıştı.

Kenya'da 2007 yılındaki tartışmalı seçimlerin ardından patlak veren şiddet olaylarında 1000'den fazla kişi ölmüş, yüz binlerce kişi yerlerinden olmuş, en az 900 kişi de cinsel şiddete maruz kalmıştı.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ve Yardımcısı William Ruto, UCM tarafından açılan davada şiddette rolleri olduğu gerekçesiyle yargılanmış ancak haklarındaki suçlamalar delil yetersizliğinden düşmüştü.