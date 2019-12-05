Son Dakika Haberleri: UCM'nin ABD askerlerinin savaş suçlarını soruşturma isteğine Trump'ın avukatından tepki
Son Dakika Dünya UCM'nin ABD askerlerinin savaş suçlarını soruşturma isteğine Trump'ın avukatından tepki - Son Dakika Dünya

UCM'nin ABD askerlerinin savaş suçlarını soruşturma isteğine Trump'ın avukatından tepki

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel avukatı Jay Sekulow Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) ABD askerlerinin Afgansitan'daki eylemlerini incelemeyi içerecek bir savaş suçları soruşturması istemekle hata yaptığını savundu.

UCM'nin ABD askerlerinin savaş suçlarını soruşturma isteğine Trump'ın avukatından tepki, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın özel avukatı Jay Sekulow Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) ABD askerlerinin Afganistan'daki eylemlerini incelemeyi içerecek bir savaş suçları soruşturması istemekle hata yaptığını savundu.


UCM yargıçları, 12 Nisan 2019'da Savcı Fatou Bensouda'nın Afganistan savaşında 2003, 2009 ve 2014'te Amerikan askerlerinin işlediği iddia edilen muhtemel savaş suçlarıyla ilgili soruşturma talebini oy birliğiyle reddetmişti. Bensouda kararı temyize taşımıştı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:28 
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