UCM'nin savaş suçlusu ilan ettiği Hafter'e bağlı milis komutanı Verfelli, uğradığı suikast sonucu öldürüldü - Son Dakika

UCM'nin savaş suçlusu ilan ettiği Hafter'e bağlı milis komutanı Verfelli, uğradığı suikast sonucu öldürüldü

24.03.2021 21:07

Libya'da Uluslararası Ceza Mahkemesince (UCM) savaş suçu işlediği için hakkında yakalama kararı bulunan Halife Hafter'e bağlı milis komutanı Mahmud el-Verfelli, Bingazi'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Libya'da Uluslararası Ceza Mahkemesince (UCM) savaş suçu işlediği için hakkında yakalama kararı bulunan Halife Hafter'e bağlı milis komutanı Mahmud el-Verfelli, Bingazi'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Libya yerel basınına yansıyan haberlere göre, Verfelli, Bingazi kentindeki Arap Tıp Üniversitesi yakınlarında silahlı saldırıya uğradı.

Verfelli'nin saldırı sonucunda yaşamını yitirdiği belirtildi.

UCM, Verfelli hakkında "savaş suçu işlediği, Bingazi'nin farklı bölgelerinde 33 kişiyi öldürdüğü ve 6 kişiyi yargısız infaz ettiği" gerekçesiyle 2017 yılında yakalama emri çıkarmıştı.

Avrupa Birliği de Eylül 2020'de Libya'da insan haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle üç oluşum ile Verfelli ve diğer bir kişiyi yaptırım listesine almıştı.

Verfelli ve milislerinin daha önce işledikleri çok sayıda toplu infaz görüntüleri ve sivillere karşı baskı eylemleri sosyal medyaya yansımıştı.

Libyalı aktivistler söz konusu görüntüleri kınayarak Verfelli'nin bu hareketinin Hafter kontrolündeki bölgelerde devletin, kurumlarının ve hukukun işlemediğini bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etmişti.

UCM'nin savaş suçlusu ilan ettiği Hafter'e bağlı milis komutanı Verfelli, uğradığı suikast sonucu öldürüldü
UCM'nin savaş suçlusu ilan ettiği Hafter'e bağlı milis komutanı Verfelli, uğradığı suikast sonucu öldürüldü
UCM'nin savaş suçlusu ilan ettiği Hafter'e bağlı milis komutanı Verfelli, uğradığı suikast sonucu öldürüldü
UCM'nin savaş suçlusu ilan ettiği Hafter'e bağlı milis komutanı Verfelli, uğradığı suikast sonucu öldürüldü

Suikast, Bingazi, Libya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel UCM'nin savaş suçlusu ilan ettiği Hafter'e bağlı milis komutanı Verfelli, uğradığı suikast sonucu öldürüldü - Son Dakika


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