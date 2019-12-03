Son Dakika Haberleri: UCM Savcısı "Mavi Marmara" dosyasını üçüncü defa kapattı
Son Dakika Güncel UCM Savcısı 'Mavi Marmara' dosyasını üçüncü defa kapattı - Son Dakika

UCM Savcısı "Mavi Marmara" dosyasını üçüncü defa kapattı

6 saat önce

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığı, İsrail'in 2010 yılında Gazze Özgürlük Filosu'ndaki Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin soruşturmanın başlatılmasına yönelik yaptığı değerlendirmede dosyayı üçüncü defa kapatma kararı aldı.

UCM Savcısı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığı, İsrail'in 2010 yılında Gazze Özgürlük Filosu'ndaki Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin soruşturmanın başlatılmasına yönelik yaptığı değerlendirmede dosyayı üçüncü defa kapatma kararı aldı.

UCM'den yapılan yazılı açıklamada, mahkemenin 15 Kasım 2018'de, savcının 2017'de aldığı "soruşturma açmama" kararını tekrar gözden geçirmesine hükmettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, süreç sonunda UCM Savcısı Fatou Bensouda'nın, soruşturma dosyasını, "suçun UCM'de yargılanacak ağırlığa ulaşmadığı" gerekçesiyle kapatma kararı aldığı bildirildi.

UCM Savcılığı, 6 Kasım 2014'te yoğunluk gerekçesiyle bu yargılamayı yapamayacağına karar vermiş, Mavi Marmara avukatlarının bu karara itiraz etmeleri üzerine 15 Temmuz 2015'te ön inceleme dairesi, savcılığın, "soruşturma açmama kararı"nı tekrar gözden geçirmesini istemişti.

Savcılık 30 Kasım 2017'de ikinci defa soruşturma açmayı reddetmiş ve bu karar da yine Mavi Marmara avukatları tarafından temyiz dairesine taşınmıştı.

Temyiz dairesi, 15 Kasım 2018'de, savcılığın ikinci defa verdiği "soruşturma açmama kararının yanlış olduğuna ve tekrar gözden geçirilmesine" hükmetmişti.

Mağdur avukatlarının ve savcılığın itirazlarının dinlendiği 1 Mayıs 2019'daki usul duruşmasında, mahkemenin savcıları ile hakimleri arasında görüş farklılığı nedeniyle tartışmalar yaşanmıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Marmara, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:10 Kaynak: AA
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