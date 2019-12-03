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Son Dakika Dünya UCM Savcısı 'Mavi Marmara' dosyasını üçüncü defa kapattı - Son Dakika Dünya

UCM Savcısı 'Mavi Marmara' dosyasını üçüncü defa kapattı

6 saat önce

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığı, İsrail'in 2010 yılında Gazze Özgürlük Filosu'ndaki Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin soruşturmanın başlatılmasına yönelik yaptığı değerlendirmede dosyayı üçüncü defa kapatma kararı aldı.

UCM Savcısı 'Mavi Marmara' dosyasını üçüncü defa kapattı, System.String[]

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığı, İsrail'in 2010 yılında Gazze Özgürlük Filosu'ndaki Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin soruşturmanın başlatılmasına yönelik yaptığı değerlendirmede dosyayı üçüncü defa kapatma kararı aldı.


UCM'den yapılan yazılı açıklamada, mahkemenin 15 Kasım 2018'de, savcının 2017'de aldığı "soruşturma açmama" kararını tekrar gözden geçirmesine hükmettiği hatırlatıldı.

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Uluslararası Ceza Mahkemesi, Marmara, İsrail, Gazze, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:57 
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