UCM, Sudan'daki Cancavid milisleri komutanını insanlığa karşı suç ve savaş suçundan yargılamak istiyor - Son Dakika

Sudan'ın batısındaki Darfur'da savaş suçları ve insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle yargılanan ve Ali Kuşayb olarak bilinen Cancavid milislerinin komutanı Ali Muhammad Ali Abdulrahman'a yöneltilen suçlamalara ilişkin duruşmalara başlandı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) bugün başlayan duruşmada konuşan Başsavcı Fatou Bensouda, Abdulrahman'ın, cinayet, tecavüz ve işkence gibi 31 insanlığa karşı suç ve savaş suçundan yargılanmasını istedi.

Darfur olayları sebebiyle UCM'de yargılanan ilk şüpheli olan Abdulrahman, 2004'te Batı Darfur'daki Mukjar kasabasında, polis merkezinde bulunan çocuk ve yetişkin 100 erkeğin öldürülmesinden sorumlu tutuluyor.

Savcılık, Abdulrahman'ın emri altındaki Cancavid milislerinin, Batı Darfur'un Kodom, Arvala ve Bindist köylerinde cinayet, tecavüz ve işkence gibi suçlar işlediğini kaydetti.

Başsavcı Bensouda, Abdulrahman'ın, Cancavid milisleri tarafından işlenen suçları bildiği ve teşvik ettiğini belirtti.

Bensouda, "Abdulrahman, cinayetlerin işlenmesinde önemli rol oynadı." ifadesini kullandı.

Mahkeme, Savcılığın suçlamalarını değerlendirerek mevcut delillerin Abdulrahman hakkında yargılamaların başlatılması için yeterli olup olmadığına karar verecek.

Mahkemenin, kararını sene sonuna doğru açıklaması bekleniyor.

Abdulrahman bu süre zarfında UCM'ye ait tutuklama merkezinde kalmaya devam edecek.

UCM'deki Darfur davaları

Sudan'ın, UCM kurucu statüsü olan Roma Statüsü'ne taraf olmamasına rağmen Darfur hakkında 2005'te BM Güvenlik Konseyi'nde alınan karar sayesinde, UCM'de soruşturma başlatılmıştı.

20 ay devam eden ön incelemenin ardından UCM, Darfur'da işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlarla bağlantılı oldukları iddiasıyla beş zanlı hakkında 27 Nisan 2007'de yakalama emri çıkartmıştı.

Bu kişiler arasında Cancavid milislerinin komutanı olduğu iddia edilen Ali Muhammad Ali Abdulrahman'ın yanı sıra eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ile eski İçişleri Bakanı Ahmed Muhammed Harun da bulunuyor.

UCM ayrıca Afrika Birliği Barış Gücü üssü Haskanita'ya yapılan saldırıyla bağlantılı olarak savaş suçu işlediği iddiasıyla Sudanlı direniş lideri Bahar İdris Abu Garda ve Abdullah Banda hakkında da yakalama kararı çıkarmıştı.

Ali Kuşayb olarak da bilinen Ali Muhammad Ali Abdulrahman, Darfur olaylarıyla ilgili UCM'ye teslim edilen ilk zanlı oldu.

Sudan hükümetiyle savaşan Cancavid milislerinin komutanı olduğu iddia edilen Abdulrahman, Darfur Savaşı'nda Sudan hükümeti ile Cancavid milisleri arasında gerçekleşen görüşmelerde yer almıştı.