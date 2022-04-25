UCM, Ukrayna için kurulan Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi'ne katıldığını açıkladı - Son Dakika
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UCM, Ukrayna için kurulan Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi'ne katıldığını açıkladı

25.04.2022 21:47
UCM, Ukrayna için kurulan Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi'ne katıldığını açıkladı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığı, Ukrayna'da işlenen savaş suçlarına ilişkin Polonya, Litvanya ve Ukrayna tarafından kurulan ve Eurojust'ın destek verdiği Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi'ne (JIT) katıldığını açıkladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığı, Ukrayna'da işlenen savaş suçlarına ilişkin Polonya, Litvanya ve Ukrayna tarafından kurulan ve Eurojust'ın destek verdiği Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi'ne (JIT) katıldığını açıkladı.

UCM Başsavcısı Kerim Han, yaptığı yazılı açıklamada, Polonya, Litvanya ve Ukrayna başsavcılıklarıyla UCM arasında imzaladığı anlaşmayla soruşturma ekibine dahil olduklarını bildirdi.

UCM'nin ilk defa böyle bir ekibe dahil olduğunu belirten Han, Ukrayna'da işlenen savaş suçları, insanlığa karşı suç ve diğer ağır suçlara ilişkin delilleri toplayan Soruşturma Ekibi'ne destek verileceğini kaydetti.

Han, delillerin muhafazası, koordinasyonun sağlanması, bilgi ve belge paylaşımı gibi hukuki ve teknik alanlarda da UCM ve JIT'nin birlikte çalışacağını aktardı.

Kerim Han, Eurojust'ın da destek verdiği JIT'nin elde edeceği delillerin, UCM'de yürütülen Ukrayna soruşturmasını hızlandıracağına dikkati çekti.

Ukrayna Başsavcılığı, Litvanya Başsavcılığı, Polonya Adalet Bakanlığı ve Başsavcılığının ortak inisiyatifi ile 2 Mart 2022'de yapılan anlaşmayla kurulan JIT, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin delillerin toplanmasını ve korunmasını hedefliyor.

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Litvanya, Polonya, Ukrayna, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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