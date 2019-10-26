Son Dakika Haberleri: 'Uçma çok yazıyor': Kartalların dolaşım masrafı, Rus bilim insanlarını iflas ettirdi
Son Dakika Dünya 'Uçma çok yazıyor': Kartalların dolaşım masrafı, Rus bilim insanlarını iflas ettirdi

'Uçma çok yazıyor': Kartalların dolaşım masrafı, Rus bilim insanlarını iflas ettirdi

1 saat önce

Göç yolunu izlemek için takip cihazı takılan kartallar, gönderdikleri cep telefonu mesajlarıyla Rus bilim insanlarının bütçesini tüketti

'Uçma çok yazıyor': Kartalların dolaşım masrafı, Rus bilim insanlarını iflas ettirdi, System.String[]

Göç yolunu izlemek için takip cihazı takılan kartallar, gönderdikleri uluslararası cep telefonu mesajlarıyla Rus bilim insanlarının bütçesini tüketti. Projeye devam etmek isteyen bilim insanları ise, "kartallara kontör yükle" bağış kampanyası başlattı.


Nesli tükenmekte olan bozkır kartallarını takip etmek için mobil mesaj sistemini uygulayan bilim insanları, yırtıcı kuşların kapsama alanının dışına çıkmasıyla artan masrafları karşılayamaz hale geldi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:29 
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