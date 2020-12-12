Uçma hayalini paraşütle gerçekleştiren genç ülke semalarında süzülüyor - Son Dakika

Uçma hayalini paraşütle gerçekleştiren genç ülke semalarında süzülüyor

12.12.2020 11:13
Uçma hayalini paraşütle gerçekleştiren genç ülke semalarında süzülüyor, System.String[]

Nevşehir'de yaşayan Emin Tugay Kekeç, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için Türkiye'de ve Rusya'da aldığı paraşüt eğitimi sayesinde farklı ortamlarda paraşütle atlamayı deniyor.

Nevşehir'de yaşayan Emin Tugay Kekeç, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için Türkiye'de ve Rusya'da aldığı paraşüt eğitimi sayesinde farklı ortamlarda paraşütle atlamayı deniyor.

Ürgüp ilçesindeki Kapadokya Üniversitesinde Uçak Teknolojisi Programında öğretim görevlisi olarak çalışan 25 yaşındaki Kekeç, "Benim için bir tutku" dediği paraşütle, sıcak hava balonu, kayalık yamaç ve dağlık alanlarda uçurumlardan atlayış gerçekleştiriyor.

Kekeç, 2017 yılında ilkini gerçekleştirdiği Kapadokya'da sıcak hava balonundan atlamasının ardından bölgede benzer etkinliklere imza atmaya devam ediyor.

Emin Tugay Kekeç, en son peribacalarıyla kaplı Göreme beldesi yakınlarına 800 metre yükseklikteki balondan atlayarak takdir kazandı.

Kekeç, AA muhabirine, yılın tüm günlerinde uçmak için fırsat kolladığını, vakit buldukça hazırlığını yapıp farklı alanlardan serbest ve yamaç paraşütü ile atlayış yaptığını belirtti.

Aldığı eğitimlerin ardından yaklaşık 8 yıldır paraşütle uçtuğunu anlatan Kekeç, Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde gökyüzünde özgürce süzülme imkanı bulduğunu dile getirdi.

Kekeç, "Paraşüt benim için özellikle lise dönemlerinde bir hayaldi. Lise sonu ve üniversite yıllarında Türk Hava Kurumu tarafından düzenlenen kurslara katıldım. Rusya'da eğitim aldım. 8 yıldır yamaç paraşütü, iki yıldır da profesyonel anlamda serbest paraşüt yapıyorum." dedi.

Türkiye'de son yıllarda paraşüt sporuna ilginin arttığını dile getiren Kekeç, bu kapsamda kurulan kulüplerde meraklılarına ders vermeye de devam ettiğini söyledi.

"Türkiye'de paraşütle uçuş yapılacak alan imkanı çok yüksek"

Türkiye'nin, hava koşullarının uygunluğu sayesinde yılda en çok uçuş gün ortalamasına sahip ülkelerden olduğunu aktaran Kekeç, paraşüte ilgi duyanların ülke genelindeki farklı merkezlerde tecrübe edinme fırsatına sahip olduğunu vurguladı.

Yakın zamanda yurt dışında eğitim alarak, halk arasında "yarasa adam" olarak bilinen kıyafetle Türkiye'nin çeşitli noktalarında uçmayı hedeflediğini dile getiren Kekeç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de aklınıza gelebilecek her yerde yamaç paraşütü ile uçuş yaptım, yazları dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezi konumundaki Ölüdeniz bölgesinde ticari amaçlı ve hobi uçuşları yapıyorum. Gerçekten özgürlük denilen şey gökyüzünde tek başınıza kaldığınız andır. Bir tanımlama yapamıyorum, bu duyguyu sadece yaşayanlar bilir. Havada, vücudunuzu kullanarak kendinize yön verebildiğiniz ve sonrasında paraşütü açarak güvenli şekilde yere inebildiğiniz bir spor. Türkiye'de pek çok ülkede olmayan bir şekilde bu sporu yapabilmemize olanak sağlayan yamaçlar, hava araçlarına sahibiz. Türkiye'de özellikle ticari amaçla uçuş yapabilecek pilotlar, başka ülkelere göre daha çok imkana sahip. Tecrübe edinebilecekleri ortamlar çok fazla. Kayseri, Fethiye, Denizli, Alanya gibi bölgeler aktif olarak sürekli uçuş yapılan bölgeler ve hava şartları nedeniyle yıl boyunca çoğu günler uçuş yapılan yerler."

Yamaç Paraşütü, Nevşehir, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uçma hayalini paraşütle gerçekleştiren genç ülke semalarında süzülüyor - Son Dakika


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