"Uçmak İçin Kanatlarım Var Benim" - Son Dakika

KIRIKKALE-(10. 06. 2021) Vali Yunus Sezer, " Uçmak İçin Kanatlarım Var Benim " projesi kapsamında düzenlenen programa katıldı.

Karaahmetli Tabiat Parkı'ndaki programa Vali Sezer'in yanı sıra Bahşılı Kaymakam Vekili Erdem Karanfil, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Yakup Yeşilırmak ve aileler katıldı.

Fotoğraf sergisini çocuklarla birlikte gezen Vali Sezer, Engelli sporcuların yaptığı halter gösterisini de izledi.

Programın ardından basın mensuplarına proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Yunus Sezer, yaklaşık sekiz aydır devam eden projede sona gelindiğini ve bugünde proje sonuç programı için bir araya gelindiğini belirtti.

Ankara'da özel bir hastane ile birlikte yürütülen ve yürüme engelli çocuklara yönelik rehabilitasyon ve fizik tedavi ile birlikte, farklı faaliyetleri içeren bir program çerçevesinde projenin tamamlandığını aktaran Vali Sezer şunları kaydetti:

" Projemizin bir ayağı Ankara'da, bir ayağı da Bahşılı Kaymakamlığımızın koordinesinde devam etti. Çok şükür bugünde sonuçlarını görme imkanımız oldu. On tane yavrumuzun mutluluğunu burada aileleri ile birlikte hep beraber paylaşıyoruz. Bir kızımız bugün ilk kez yürüme sevinicini yaşadı.

Bugün ayrıca sergi açılışımızda vardı. Bize rehberlik eden kızımız annesi ile daha önce çekilmiş bir fotoğrafı gösterdi. Kızımız fotoğrafta; annesinin elinde kendisini taşımaktan dolayı oluşan nasır ve ameliyat izlerine işaret etti. Bu yavrular hepimizin yavruları. Bu yükü hep beraber başımızın üstünde taşımamız, ailelerin yükü paylaşmamız lazım.

Bu ve buna benzer projeleri inşallah devam ettireceğiz. Dinek Dağında malumunuz büyük bir Gençlik Kampı ve Atlı Safari alanımız var. Orayı da biz Sağlık Bakanlığımız ile görüşüp yine engelli yavrularımızın rehabilitasyonu için kullanmayı düşünüyoruz. Onun için de planlama yaptık.

Bu projede emeği geçen Kaymakamımıza, Sosyal Hizmetlere, Milli Eğitime, Ailelerimize ve Ankara Koru Hastanemize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu çocuklarımızın mutluluğu, her şeyin ötesinde. "

Aileler, Vali Sezer'e kendilerine verdikleri destek ve ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Programın sonunda, çocukların gökyüzüne bıraktığı uçurtmalar renkli görüntüler oluştururken, mutlulukları görülmeye değerdi.