Uçmakdere bayramda "adrenalin tutkunları"nı ağırlıyor - Son Dakika

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi, denizin ve yeşilin bir arada olduğu doğal güzellikleri ve yamaç paraşütüyle farklı bir keyif yaşamak isteyen İstanbul ve Trakya'daki ekstrem spor tutkunlarını ağırlıyor.

Uçmakdere, ziyaretçilere yamaç paraşütüyle adrenalin yüklü anlar yaşatırken, Ganos Dağları'nın yeşili ve Marmara Denizi'nin mavisi eşliğinde görsel bir şölen sunuyor. Farklı pistlerden yamaç paraşütleri ile havalanan, adrenalin tutkunları, Marmara Denizi'nin eşsiz manzarasını izleme fırsatı buluyor. Pilotların gökyüzünde yaptığı akrobasi hareketleri de 650 metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşatıyor.

Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü (TEYAK) Başkanı Sadri Özel, AA muhabirine, bölgenin uzun yıllardır adrenalin tutkunlarının adresi haline geldiğini söyledi.

Diğer bayramlara göre salgın nedeniyle bu bayramın daha sakin geçtiğini ifade eden Özel, "Yine de yaşanan yoğunluk güzel. Uçuş içinde bu bayram hava çok müsaitti. Arefe gününden itibaren uçuşlarımıza devam ediyoruz. Bayram boyunca uçuşlara devam edeceğiz. Gün boyunca deneyimli pilotlarımız uçuş yaptırıyor. Tatil için veya günü birlik gezmeye gelenler uçuş yaparak keyifli anlar yaşıyor." dedi.

Uçmakdere'nin Tekirdağ il merkezine 25, İstanbul'a 150 kilometre uzakta olmasının ulaşım açısından kolaylık sağladığını belirten Özel, "Tedbirlere uyuyoruz ama salgın günlerinin bir an önce sona ermesini istiyoruz. Daha rahat ve özgür bir şekilde uçuşlarımızı yaparız. 13 yıldır burada uçuş yaptırıyoruz. Burası bir marka haline geldi. Buraya gelen çoğu kişi buranın güzelliklerini biliyor. Gelen herkeste buradan mutlu ayrılıyor." ifadelerini kullandı.

Özel, çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçinin bölgeyi ziyaret ettiğini aktararak insanlara farklı deneyimler yaşatmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ise Uçmakdere'nin ekstrem spor tutkunlarına farklı bir keyif yaşattığını dile getirdi.

Hacıoğlu, ziyaretçilerin gökyüzünde yeşille mavinin tadını çıkardığını ifade ederek şunları kaydetti:

"İstanbul ve yakın illerden ziyaretçiler bayramda farklı bir keyif yaşamak için Uçmakdere'ye geliyor. Burada ziyaretçiler bayram tatillerini gökyüzüne dokunarak geçiriyor. Ganos Dağı eteklerinden, Marmara Denizi'nin maviliğine paraşütle süzülen vatandaşlar unutulmaz anlar yaşıyor. İnsanlar gökyüzünden inmek istemiyor ve sürekli uçmak istiyor. Bu güzellikleri herkesin gelip görmesi gerekiyor."