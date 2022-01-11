Uçmakdere'de 2021'de 10 bine yakın yamaç paraşütü uçuşu yapıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerinde adrenalin tutkunlarının gözde adreslerinden Uçmakdere'de, yamaç paraşütüyle geçen yıl yaklaşık 10 bin uçuş yapıldı.

Denizin ve ormanların bütünleştiği Şarköy ilçesinin Uçmakdere Mahallesi geçen yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Özellikle İstanbul ve yakın kentlerden gelen ekstrem spor tutkunları, maviyle yeşilin bir arada olduğu Uçmakdere'de yamaç paraşütü yaparak gökyüzüyle buluştu.

Adrenalin tutkunları, Marmara Denizi'ni ve Ganos Dağı'nın sunduğu güzellikleri gökyüzünden izledi.

"Tekirdağ'a ilgi arttı"

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Uçmakdere'nin yamaç paraşütü için gözde yerlerden olduğunu söyledi.

Hacıoğlu, Tekirdağ'ın İstanbul'a yakın olmasının turizm açısından avantaj olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tekirdağ özellikle 2021 yılında yerli ve yabancı turistler tarafından oldukça ilgi çekti. Kısıtlamaların kalktığı özellikle temmuz ayından bugüne uzanan süreçte yaklaşık 10 bin uçuşun gerçekleştiğini tahmin ediyoruz. Adrenalini sevenler, doğa sporları sevenler bu isteklerini gerçekleştirmek için uzun mesafelere gitmek yerine yanı başlarındaki Tekirdağ'a gelmeyi, tercih etti. Aynı zamanda İstanbul'a turist olarak gelen yerli ve yabancı turistler ki özellikle Araplar da bu yakınlığın farkına vararak ilimize geldi."

-"Her mevsim uçmaya uygun"

Uçmakdere'nin her mevsim uçuşa uygun olduğunu dile getiren Hacıoğlu, "Tekirdağ'ın iklimi bu sportif faaliyetin her mevsim yapılmasına imkan sağlıyor. Bu yüzden yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yamaç paraşütünün yanı sıra Türkiye'nin en güzel bağları bizde ve insanlar buraya bağları da gezmeye geliyor. Yöresel lezzetleri köftesinden peynir helvasına, Hayrabolu tatlısından bozasına, manda yoğurduna kadar gastronomik tüm unsurlar ilimizde mevcut. Aynı zamanda Tekirdağ tarih ve kültür rotasının da olduğu bir yer. O yüzden sıkça tercih ediliyor." ifadelerini kullandı.

-"Doğada yürüyüş, denizde sörf"

Hacıoğlu, Tekirdağ'a gelen ziyaretçilerin birçok etkinliği yapma şansı bulduğunu da vurgulayarak şöyle devam etti:

"Paraşüt dışında ATV ile gezinti, yürüyüş rotalarında doğayla iç içe zaman geçirme, Marmara denizinde sörf yapma, mavi bayraklı plajlarda denizin tadını çıkarma gibi bir çok güzellik bir arada yaşanabiliyor. Türkiye'de maviyle yeşilin buluştuğu çok yer olabilir. Çünkü Türkiye'nin coğrafyası buna müsait ama İstanbul'a en yakın yerde mavi ve yeşilin buluştuğu yer tam da Tekirdağ'dır ve özellikle de Uçmakdere'dir. Burada adrenalin sporlarından, doğa sporlarına, yürüyüşten, gastronomiye, kültürden tarih turizmine kadar her şeyi görmeniz mümkündür. Bu yüzden de çok sayıda yerli ve yabancı turist hiç usanmadan bıkmadan kente geliyor ve Tekirdağ'ın ekonomisine de katkı sağlıyor."