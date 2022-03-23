Uçmakdere dört mevsim paraşüt tutkunlarını ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Uçmakdere dört mevsim paraşüt tutkunlarını ağırlıyor

23.03.2022 11:12
Uçmakdere dört mevsim paraşüt tutkunlarını ağırlıyor

Tekirdağ'da adrenalin tutkunlarının gözde adresi Uçmakdere, her mevsim yamaç paraşütü yapmak isteyenleri ağırlıyor.

Tekirdağ'da adrenalin tutkunlarının gözde adresi Uçmakdere, her mevsim yamaç paraşütü yapmak isteyenleri ağırlıyor.

Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği Uçmakdere Mahallesi'nde yamaç paraşütü uçuşları devam ediyor. Ekstrem spor tutkunları 250 ve 600 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre uçuş yapıyor.

Özellikle İstanbul ve yakın kentlerden gelen paraşütçüler, mavi ile yeşilin buluştuğu güzellikleri gökyüzünden izleme fırsatı buluyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Uçmakdere'nin yamaç paraşütü için her mevsim elverişli olduğunu söyledi.

Bölgeye ilginin her geçen yıl arttığını belirten Hacıoğlu, "Tekirdağ, İstanbul'a yakın olmanın avantajlarını yaşıyor. İnsanlar hem agro, hem gastronomi turizmi açısından ve özellikle de bağlarla ilgili geliyorlar. Adrenalin dolu yamaç paraşütü de çokça tercih ediliyor." dedi.

Hacıoğlu, turizm için gelenlerin kentten memnun ayrıldığını anlatarak, şöyle dedi:

"Uçmakdere İstanbul'a çok yakın bir mesafede, bir semtten bir semtte gidecek kadar yakın. Sadece ekstrem spor değil, gastronomiden de faydalanıyorlar, tarihi turistik yerleri geziyorlar. Yunanistan ve Bulgaristan'dan da yamaç paraşütü yapmak, kentin gastronomisinden, bağlarından faydalanmak için birçok insan geliyor. Özellikle son dönemde Doğu Avrupa dediğimiz Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan en ön sırada gelen ülkeler."

Paraşüt eğitmeni Kadir Aksoy da Uçmakdere'nin yamaç paraşütü için en gözde yerlerden olduğunu dile getirdi.

Kışın pistler ve havanın durumuna göre uçuşlar gerçekleştirdiklerini anlatan Aksoy, "Hafta sonları uçuş yapanların yarısından fazlası İstanbul'dan geliyor. Burada 15 yıldır uçuş yapılıyor ve her sene daha fazla kişi geliyor. Uçmakdere paraşütçüler için hem eğitim hem de uçuş alanı. Her yıl yeni pistler açılıyor. Uçmakdere görselliği, güvenli uçuş pistleri ve güvenliğiyle Trakya'nın küçük Fethiye'si." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Tasarladıkları robotla Türkiye şampiyonu olan öğrencilerin hedefi dünya şampiyonluğu Tasarladıkları robotla Türkiye şampiyonu olan öğrencilerin hedefi dünya şampiyonluğu Marmara'da deniz ulaşımına poyraz engeli: Bir kayık battı Marmara'da deniz ulaşımına poyraz engeli: Bir kayık battı

Marmara Denizi, İstanbul, Tekirdağ, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uçmakdere dört mevsim paraşüt tutkunlarını ağırlıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:15 Hatay'da Suriyeliler iki sektörde tamamen söz sahibiler!
11:09 23 Mart 2022 Çarşamba günü dolar/TL 14,82 seviyelerinde işlem görüyor
11:08 Mağazada genç kadını izleyerek cinsel tacizde bulunan sapığa 3 yıl hapis istendi!
11:03 İsmail Kartal, performansıyla Domenec Torrent'i solladı!
11:01 Esnafın yeni korkulu rüyası! Bu sahte dolarları makine bile tespit edemiyor
10:58 Gram altının fiyatı haftanın ortasında 914 lira seviyesinden işlem görüyor
10:55 Yargıtay, Alaattin Çakıcı'ya verilen 17 yıl hapis cezasının bozulmasını istedi!
10:44 Yeni dizi Üç Kız Kardeş dün akşam sevenleriyle buluştu! Somer, Türkan'ı boşanmaya ikna edebildi mi?
10:41 Masumlar Apartmanı'nda dün neler oldu? Safiye, doktoru evine davet ediyor
10:40 Sevilen dizi Evlilik Hakkında Her Şey dün akşam yayınlandı! İşte yeni bölümde yaşananlar..
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 11:22:37. #1.11#
SON DAKİKA: Uçmakdere dört mevsim paraşüt tutkunlarını ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement