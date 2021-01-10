Uçmakta zorlanan doğana hayvan sever sahip çıktı - Son Dakika

Uçmakta zorlanan doğana hayvan sever sahip çıktı

Barınağa götüreceği doğanı evinde misafir ediyor

Banyosunda doğan besleyen vatandaş Harun Koç:

"Doğanın yaralı olabileceğinden şüphelenerek eve getirdim"

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde uçamayan doğana, hayvan sever vatandaş sahip çıktı. Yaralı olabileceğini düşündüğü kuşu evine getiren hayvan sever, tüm ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra kuşu hayvan barınağına teslim edeceğini belirtti.

Serdivan ilçesi Orta Mahalle Plevne Caddesi üzerinde ikamet eden Harun Koç isimli hayvan sever vatandaşın koşu yaptığı esnada karşısına uçmakta zorlanan bir doğan çıktı. Doğanın durumunu gören vatandaş ise yaralı olabileceğini düşünerek eve getirdi. Evinin banyosunda zemin hazırlayan ve tüm ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra yırtıcı kuşu barınağa götüreceğini söyleyen Harun Koç, barınaktaki bakımlarından sonra kuşun doğal ortamına bırakılacağını belirtti.

"Banyomun bir kısmını kuşa ayırdım, ciğerle besliyorum"

Yırtıcı kuşla karşılaşma anını ve evdeki bakım sürecini anlatan hayvan sever vatandaş Harun Koç, "Sabah idmanlara çıkıyorum. Spor yaparken birden önüme çıktı. Baktım fazla uçamıyor. Yaralı olabileceğinden şüphelenerek yakaladım ve eve getirdim. Banyomun bir kısmını kuşa ayırdım, ciğerle besliyorum. Yetkili yerleri aradım ama onlara bugün ulaşamadım. Sonra belediyeyi aradım. Barınağa teslim etmemi ya da onların pazartesi günü gelip alabileceklerini söylediler. Ben de yarın götürmeye karar verdim ve şu anda geçici olarak bakıyoruz burada. Bu hayvanın doğaya çok faydası var biz bunu bir şekilde tedavi yapalım hasta ise değilse de teslim edelim. Ben çocuklarıma hep söylüyorum, yılan dahi olsa öldürmeyin bu canlılar doğanın dengesini sağlıyorlar. Yavru olabileceğini düşündüğüm için ciğer veriyorum daha rahat yemesi için" dedi.

"Biz elimizden geleni yapıyoruz, sıcak yerde ve sevgimizi de kattık"

Babasının eskiden beri yabani hayvanlara karşı bir sevgisi olduğunu ve doğanı getirdiğinde de duruma şaşırmadığını belirten Yusuf Koç, "Başta inanmadım. İçeri girince gerçek olduğunu anladım. Ama şaşırmadık babamın gençliğinden beri yabani hayvanlara karşı bir sevgisi var. Yılan olsun başka hayvanlar olsun yakalıyor, bize gösteriyor, sevdiriyor ve bunları öldürmememiz gerektiğini söylüyor. Bugün de hayatımda ilk defa doğan gördüm, güzeldi, güzel bir deneyim oldu benim için ve geçici olarak misafirimiz. Şu anlık et verdik az yedi rahatsız sanırım. Biz elimizden geleni yapıyoruz, sıcak yerde sevgimizi de kattık artık gerisi barınakta çalışanlara kalmış inşallah kısa zamanda doğaya kavuşur" diye konuştu.