Uçmaktan yorulan muhabbet kuşu denize düştü! Polisin mucize kurtarışı kameralara yansıdı - Son Dakika
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Uçmaktan yorulan muhabbet kuşu denize düştü! Polisin mucize kurtarışı kameralara yansıdı

18.07.2022 16:21

Antalya'da denize düşen muhabbet kuşu, deniz polisi tarafından kurtarıldı. Konuyla ilgili konuşan bir yetkili ise kurtarılan kuş hakkında "Kafesinden kaçmış, yorulmuş denize düşmüş" açıklamasını yaptı.

Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde görevli deniz olaylarına hızlı müdahale timinden jet-ski kullanıcısı deniz polisi Hüseyin Ertaş, suya düşen muhabbet kuşunu boğulmaktan son anda kurtardı.

"BAKIMINI ÜSTLENDİLER"

Rutin falezler devriyesi sırasında deniz üzerinde çırpınan kuşu fark ettiğini söyleyen Ertaş, hızla yanına giderek sudan çıkardı. Ertaş, kuşu deniz polis şubesine getirip, komiser Enes Kaan Kaya'ya teslim ettiğini kaydetti. Tuzlu sudan tüyleri birbirine yapışan ve ürktüğü için titreyen muhabbet kuşunu su ile yıkayarak yem veren polisler, bakımını da üstlendi.

"YORULMUŞ DENİZE DÜŞMÜŞ"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Komiser Enes Kaan Kaya ise, bulunan muhabbet kuşunun ev kuşu olduğunu belirterek "Kafesinden kaçmış, yorulmuş denize düşmüş. İnsan kurtarmak için gösterdiğimiz seferberliği minik dostlarımız için de gösteriyoruz" diye konuştu.

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DENİZE DÜŞEN MUHABBET KUŞUNU POLİS JET- SKİ İLE KURTARDI DENİZE DÜŞEN MUHABBET KUŞUNU POLİS JET- SKİ İLE KURTARDI
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uçmaktan yorulan muhabbet kuşu denize düştü! Polisin mucize kurtarışı kameralara yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uçmaktan yorulan muhabbet kuşu denize düştü! Polisin mucize kurtarışı kameralara yansıdı - Son Dakika
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