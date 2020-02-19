Üçok: "Yaşlılarımız, geçmiş ile geleceği birbirine bağlayan değerlerimizdir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üçok: 'Yaşlılarımız, geçmiş ile geleceği birbirine bağlayan değerlerimizdir' - Son Dakika

Üçok: "Yaşlılarımız, geçmiş ile geleceği birbirine bağlayan değerlerimizdir"

7 saat önce

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Yaşlılarımız, geçmiş ile geleceği birbirine bağlayan değerlerimizdir" dedi.

Üçok:

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Yaşlılarımız, geçmiş ile geleceği birbirine bağlayan değerlerimizdir" dedi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Suluova Hacı Muammer Koca Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünce Sevgi Evlerinde kalan çocuklar ile huzurevi sakinleri buluştu. Eğlence programında yaşlılarımız ve çocuklar aynı karede halayda doyasıya oynadılar. Huzurevi Müdürü Serdar Baran'ın çalışmalarıyla engelli sakinler için salep ikramı yapıldı.


Belediye Başkanı Fatih Üçok programda yaptığı konuşmada, "Yaşlılarımız, geçmiş ile geleceği birbirine bağlayan değerlerimizdir. Sevgi evlerinde kalan yavrularımızın katıldığı Suluova Huzurevinin düzenlediği iki kuşağın buluşması etkinliğinde büyüklerimizin elini öptük, çocuklarımızla kucaklaştık. Programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her zaman başımızın tacı olan yaşlılarımıza sağlık, sıhhat ve afiyet, çocuklarımıza başarılarla dolu aydınlık bir gelecek diliyorum" diye konuştu.


Yerel sanatçıların yer aldığı gecede yaşlılar doyasıya eğlendi. Programda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Ahmet Kırlangıç da katıldı. - AMASYA

Fatih Üçok, Suluova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:26 Kaynak: İHA
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