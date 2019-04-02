Son Dakika Haberleri: Üçpınar: "İlçe Belediyelerine Araç Vermiyoruz, Aksine Araçlarımızı Geri Alıyoruz"

Üçpınar: "İlçe Belediyelerine Araç Vermiyoruz, Aksine Araçlarımızı Geri Alıyoruz"

10 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Üçpınar, "İddia edildiğinin aksine İlçe Belediyelerine araç vermek yerine İlçe Belediyelerindeki araçlarımızı tekrar geri alıyoruz.

Üçpınar:
Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Üçpınar, "İddia edildiğinin aksine İlçe Belediyelerine araç vermek yerine İlçe Belediyelerindeki araçlarımızı tekrar geri alıyoruz. Bununla ilgili Kızılcahamam, Haymana, Şereflikoçhisar, Güdül, Çamlıdere ve Ayaş ilçeleriyle ortak protokol yapmıştık. Bu kapsamda protokol süreleri biten 16 aracımızın hepsini tekrar geri aldık" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri ve bazı araçların ilçe belediyelerine hibe edildiğine ilişkin iddialar üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Üçpınar, açıklamalarda bulundu.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait hizmet araçlarının AK Partili belediyelere hibe edildiği yönündeki iddialarının ve basında yer alan haberlerin tamamen gerçek dışı olduğunu belirten Üçpınar, Büyükşehir Belediyesi tarafından koordineli hizmet kapsamında ilçe belediyelerine daha önce protokol çerçevesinde verilen kamyon ve benzeri araçlardan protokol süreleri dolanların tekrar geri alındığını söyledi.

Üçpınar, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla şu açıklamaları yaptı:

"İddia edildiğinin aksine İlçe Belediyelerine araç vermek yerine İlçe Belediyelerindeki araçlarımızı tekrar geri alıyoruz. Bununla İlgili Kızılcahamam, Haymana, Şereflikoçhisar, Güdül, Çamlıdere ve Ayaş ilçeleriyle ortak protokol yapmıştık. Bu kapsamda protokol süreleri biten 16 aracımızın hepsini tekrar geri aldık."

Protokol süreleri devam eden araçların ise ilçe belediyeleri tarafından kullanılmaya devam edildiğini belirten Üçpınar, "Hizmet süresi dolan araçlar tekrar Büyükşehir Belediyesi'ne geri dönmektedir. Bunun dışında Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe belediyelerine araç vermesi söz konusu değildir" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:36 Kaynak: İHA

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