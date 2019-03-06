Son Dakika Haberleri: Üçpınar'ın Deresi Temizlendi

Üçpınar'ın Deresi Temizlendi

1 saat önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik mesaisini aralıksız sürdürüyor.

Üçpınar'ın Deresi Temizlendi, System.String[]

MASKİ ekipleri, Yunusemre ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'ndeki dere temizlik çalışmasını tamamladı. MASKİ ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmayla yağışlı havalarda yaşanabilecek taşkın riski ortadan kaldırılarak suyun akışı sağlıklı hale getirildi.

"Cengiz Başkanımız sonuna kadar arkasındayız"

Üçpınar Mahalle Muhtarı İlker Öz, "Mahallemizde MASKİ tarafından başlatılan dere temizlik çalışması tamamlandı. Kış ayında şiddetli yağışların ardından taşkın sıkıntısı yaşamıştık. Sağ olsun MASKİ ekipleri kapsamlı bir şekilde deremizin temizliğini gerçekleştirdi. Dere yatağındaki pislik ve yabani otlardan eser kalmadı. Böylece suyun akışı düzene girdi ve mahallemizin yakınındaki ekili arazilerimizde taşkından kurtuldu. Büyükşehir ve MASKİ sayesinde vatandaşımızın yüzü gülüyor. Cengiz Başkanımızın sonuna kadar arkasındayız. Hizmetlerden çok memnun kalıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ yetkililerine çok teşekkür ediyor, selamlarımızı iletiyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:46 Kaynak: Bültenler

Yunusemre, Üçpınar, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
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