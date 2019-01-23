Son Dakika Haberleri: Üçpınar'ın Deresinde Temizlik Çalışmaları Başladı

Üçpınar'ın Deresinde Temizlik Çalışmaları Başladı

46 dakika önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'nden geçen derede hayata geçirdiği temizlik çalışmasıyla olası taşkınların önüne geçecek.

Üçpınar'ın Deresinde Temizlik Çalışmaları Başladı, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik mesaisini aralıksız sürdürüyor. MASKİ ekipleri, Şehzadeler ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'ndeki dere temizlik çalışmasına başladı. MASKİ ekipleri tarafından yürütülen iş kapsamında mahallede 2 buçuk kilometrelik derenin temizliği yapılıyor. Çalışmalar sona erdiğinde yağışlı havalarda olası dere taşkınlarının meydana gelmesinin önüne geçilecek.

"Bu çalışmayla kış aylarının olumsuz etkileri engellenecek"

Üçpınar Mahalle Muhtarı İlker Öz, "MASKİ tarafından deremiz temizleniyor. Ekipler, gerekli yerlere dolgu çalışması da yaparak ilerliyor. Mahallemize yapılan hizmetler bizi gerçekten ihya ediyor. MASKİ'nin başladığı bu çalışmayla da kış aylarının olumsuz etkileri engellenmiş olacak. Ne taşkın ne de kötü görüntü kalacak. Çok memnunuz yapılan işten. Cengiz Başkanımızdan sonuna kadar razıyız. Kendisinin tekrar seçilip Manisamıza Başkan olması için elimizden geleni yapacağız. Bu hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ ekibine çok teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:46 Kaynak: Bültenler

Şehzadeler, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Üçpınar, Güncel
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