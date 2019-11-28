Son Dakika Haberleri: Ücretlerini alamayan işçiler inşaat firması önünde eylem yapıyor
Son Dakika Güncel Ücretlerini alamayan işçiler inşaat firması önünde eylem yapıyor - Son Dakika

Ücretlerini alamayan işçiler inşaat firması önünde eylem yapıyor

6 saat önce

Bakırköy'de aylardır ücret alamadıklarını iddia eden işçiler, çalıştıkları firmanın merkez binası önünde 9 gündür eylem yapıyor.

Bakırköy'de aylardır ücret alamadıklarını iddia eden işçiler, çalıştıkları firmanın merkez binası önünde 9 gündür eylem yapıyor.

Firmanın Cezayir'deki inşaat şantiyesinde çalışan işçiler adına açıklama yapan İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası Başkanı Ali Öztutan, ücretler ödeninceye kadar eyleme devam edeceklerini söyledi.

Öztutan, "Biz hakkımızı istiyoruz, sadaka ya da borç istemiyoruz. Maaşlarımız ödeninceye kadar burada direnişimizi devam ettireceğimizi 9 gün önce ilan ettik." dedi.

Firmadan açıklama

İşçilerin eylemiyle ilgili firmadan yapılan yazılı açıklamada ise çalışanların ücretlerinin ödenememesinin sebebinin, Cezayir'in yabancı firmalara yurt dışı para transferini durdurmasından kaynaklandığı ileri sürüldü.

İşçilerin ücretlerinin yaklaşık 6 aydır ödenemediği belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda işine son verilen işçi yoktur. İyi niyet göstergesi olarak biz Cezayir'den para almadan 5-6 aylık maaşlarını ödedik. Gücümüzün yettiği yere kadar desteğimizi verdik. Para alamadığımızı bilmeleri ve kendi imkanlarımızla 5-6 ay maaş ödememize rağmen bu tür bir eyleme girmelerinin hakka ve adalete sığmadığını ve bu tür eylemlerin ne kendilerine ne de ülkemize yarar getirmeyeceğini düşünüyoruz." denildi.

Ücretlerini alamayan işçiler inşaat firması önünde eylem yapıyor

Bakırköy, Cezayir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 07:45 Kaynak: AA
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