Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı mayıs ayı ücretli çalışan istatistikleri verisini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 11 milyon 534 bin 193 kişi iken, 2021 yılı Mayıs ayında 13 milyon 515 bin 264 kişi oldu. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Mayıs ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 16,1, inşaat sektöründe yüzde 43,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 13,4 arttı. Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,7 arttı Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Mayıs ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,8, inşaat sektöründe yüzde 0,5 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 arttı. (İHA)

Son Dakika

Kurban pazarında ilgi odağı oldu! Sahibi, 4 boynuzlu koç için 10 bin lira istiyor

Aşılamanın düşük olduğu Siirt'te ikna timleri, "Aşı kısırlık yapıyor" söylentilerine karşı kapı kapı geziyor

Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, "Bunu hak etmişti" diye bağırdı

Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek

Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında durum kötüleşiyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi

16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı

Bayram tatilinde herkesin akın ettiği Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Rezervasyonsuz gelmeyin

"Göğüslerim göbek deliğime kadar sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncu Gillian Anderson'a komşuları isyan etti