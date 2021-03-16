Ücretli çalışanlar Ocak'ta yıllık yüzde 5.2 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Ocak ayında yıllık bazda yüzde 5.2 artışla, 11 milyon 969 bin 591 kişiden, 12 milyon 589 bin 820 kişiye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamaya göre, "metodoloji gereği, yeni tip koronavirüs (Covid-19) etkili kısa çalışma ödeneği uygulamasından faydalanan ücretli çalışanlar kapsama dahil edildi."