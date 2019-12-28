Ücretli hattan para kazanmak için kaçak arama yapanlar yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ücretli hattan para kazanmak için kaçak arama yapanlar yakalandı - Son Dakika

Ücretli hattan para kazanmak için kaçak arama yapanlar yakalandı

6 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yurt dışında kiraladıkları hattan para kazanabilmek için telefon hatlarına girerek arama yapan 2 kişi yakalandı.

Ücretli hattan para kazanmak için kaçak arama yapanlar yakalandı, System.String[]

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yurt dışında kiraladıkları hattan para kazanabilmek için telefon hatlarına girerek arama yapan 2 kişi yakalandı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ereğli'de bir iletişim firmasının hatlarına girerek arama yapan kişilerle ilgili soruşturma başlattı. Polis, 2 kişinin Bartın'da olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla E.Y. ve M.K. yakalanarak gözaltına alındı. E.Y. ve M.K.'nin yurt dışından ücretli hat kiraladıkları, iletişim firmasına ait dağıtım kutularına girerek kiraladıkları hattı arayıp kazanç elde ettikleri belirlendi. E.Y. ve M.K.'nin hatlara girmek için kullandıkları telefonlara ve aletlere el konuldu. E.Y. ve M.K. emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Asayiş Büro, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı! Kuvvetli geliyor
İsrailli diplomattan Türkiye uyarısı: Denize erişimimizi engelleyebilirler İtalya Başbakanı Conte'den Türkiye'ye Libya'da askeri müdahaleden kaçınma çağrısı Maçın ardından

Son Dakika Haberleri
23:00 "Kötü Anılardan Kurtulma Günü" - NEW - Son Dakika
23:00 SARIYER'DE YOL KENARINDAKİ İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ(GENİŞ HABER) - Son Dakika
22:59 Otomobil, TIR'a çarptı: Aynı aileden 6 yaralı - Son Dakika
22:57 Sarıyer'de istinat duvarı yola çöktü - Son Dakika
22:56 Balıkesir'de 84 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı - Son Dakika
22:06 ABD'de yolcu uçağı otoparka düştü: 5 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
21:12 Bakan Kurum, Boğaz'daki gemi kazasını örnek gösterip Kanal İstanbul açıklaması yaptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 23:06:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ücretli hattan para kazanmak için kaçak arama yapanlar yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]