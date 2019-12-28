Ücretli hattan para kazanmak için kaçak arama yapanlar yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ücretli hattan para kazanmak için kaçak arama yapanlar yakalandı - Son Dakika

Ücretli hattan para kazanmak için kaçak arama yapanlar yakalandı

6 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yurt dışında kiraladıkları hattan para kazanabilmek için telefon hatlarına girerek arama yapan 2 kişi yakalandı.

Ücretli hattan para kazanmak için kaçak arama yapanlar yakalandı, System.String[]

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yurt dışında kiraladıkları hattan para kazanabilmek için telefon hatlarına girerek arama yapan 2 kişi yakalandı. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ereğli'de Türk Telekom'un hatlarına girerek arama yapan kişilerle ilgili soruşturma başlattı. Polis, 2 kişinin Bartın'da olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla E.Y. ve M.K. yakalanarak gözaltına alındı. E.Y. ve M.K.?nin yurt dışından ücretli hat kiraladıkları, Türk Telekom'a ait dağıtım kutularına girerek kiraladıkları hattı arayıp kazanç elde ettikleri belirlendi. E.Y. ve M.K.?nın hatlara girmek için kullandıkları telefonlara ve aletlere el konuldu. E.Y. ve M.K. emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Türk Telekom, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 05:12 Kaynak: DHA
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