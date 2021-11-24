Ücretli öğretmen Bahar Zeybek, Öğretmenler Günü'nde yaşamını yitirdi - Son Dakika

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Dağdere Mahallesi'nden Gördes'e doğru seyir halinde olan Musa Zeybek idaresindeki 45 HA 9096 plakalı araç ile karşı yönden gelen bir beton mikseri kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören bir vatandaşın durumu ekiplere bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 ekibi, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada Bahar Zeybek hayatını kaybederken biri ağır 4 kişi de yaralandı.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ SÜRPRİZİ FACİYLA BİTTİ

Dağdere Mahallesi'nde ücretli öğretmenlik yapan ablaları Bahar Zeybek'i almak için Gördes'ten Dağdere Mahallesine gittikleri öğrenilen Zeybek ailesinin dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Bahar Zeybek'in Dağdere Mahallesi'nde ücretli öğretmen olarak çalıştığı ve kardeşlerinin Öğretmenler Günü dolayısıyla ablarına sürpriz yaptıkları öğrenildi.

4 KİŞİ DE YARALANDI

Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybeden öğretmen Bahar Zeybek'in yanı sıra kazada 4 yaşındaki Özge Fatma Zeybek ağır yaralandı. 4 yaşındaki çocuk Gördes Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazada yaralanan Musa Zeybek (19), Muhammet Zeybek ve Osman Zeybek (14)'in tedavilerinin ise Gördes Devlet Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi.