Ücretli Öğretmen Sayısı 76 Bin 605

Türk Eğitim-Sen'in yaptığı ücretli öğretmen araştırmasına göre, Türkiye
genelinde ücretli öğretmenlerin sayısı 64 ilde 76 bin 605'e yükseldi. Türk Eğitim-Sen'den yapılan açıklamada, araştırma kapsamında 81 İl Valiliği'nden Türkiye'deki ücretli öğretmen sayısına ilişkin bilgi istenildiği, 64 İl Valiliği'nden cevap geldiği kaydedildi. Sendikanın araştırmasına göre; Türkiye'deki ücretli öğretmen sayısı 64 ilden gelen verilere göre, 76 bin 605. Geçen yıl ise Türkiye'de ücretli öğretmen sayısı 63 bin 656 idi. Ankara
, Çorum
ve Kilis
dışında 61 ildeki ücretli öğretmenlerin mezuniyet durumlarına bakıldığında 29 bin 782'si eğitim fakültesi mezunu, 32 bin 930'u lisans mezunu, 9 bin 653'ü ön lisans mezunu olduğu görülüyor. 55 İl Valiliğinden gelen verilere göre ise Türkiye'de norm kadro açığı 101 bin 339'dur.
EN YÜKSEK ÜCRETLİ ÖĞRETMEN SAYISI 21 BİN 821 İLE İSTANBUL'DA
Araştırmaya göre, İstanbul
'da 21 bin 821 ücretli öğretmen görev yapıyor. İstanbul'u 3 bin 910 ile Şanlıurfa
, 3 bin 659 ile Bursa
, 3 bin 440 ile Ankara, 2 bin 334 ile İzmir
, 2 bin 125 ile Kahramanmaraş
, 2 bin 123 ile Gaziantep
, 2 bin 53 ile Konya
, 2 bin 3 ile Antalya
, bin 979 ile Kocaeli
, bin 658 ile Hatay
,bin 579 ile Tekirdağ
, bin 323 ile Kayseri
, bin 291 ile Şırnak
, bin 276 ile Sakarya
, bin 272 ile Adana
, bin 193 ile Manisa
, bin 174 ile Batman
takip ediyor.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI
Araştırmayla, ücretli öğretmenlerin mezuniyet alanlarına göre bazı illerdeki dağılımını da tespit edildi. Buna göre; İzmir'de ücretli öğretmenlerin 698'i eğitim fakültesi mezunu, bin 73'ü lisans mezunu, 563'ü de ön lisans mezunu, Mersin
'de ücretli öğretmenlerin 597'si eğitim fakültesi mezunu, 358'i lisans mezunu, 166'sı ön lisans mezunu, Muş
'ta ön lisans mezunlarının 377'si eğitim fakültesi mezunu 322'si lisans mezunu, 261'i ön lisans mezunu, Şanlıurfa'da ücretli öğretmenlerin bin 367'si eğitim fakültesi, 2 bin 2'si lisans, 541'i ön lisans mezunu, Adana'da ücretli öğretmenlerin 653'ü eğitim fakültesi mezunu, 486'sı lisans mezunu, 133'ü ön lisans mezunu, Bursa'da ücretli öğretmenlerin bin 621'i eğitim fakültesi mezunu, bin 871'i lisans mezunu, 167'si ön lisans mezunu, Kocaeli'nde ücretli öğretmenlerin 842'si eğitim fakültesi mezunu, 989'u lisans mezunu, 148'i ön lisans mezunu olduğu belirlendi. Araştırmada İstanbul'da ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin sayısının eğitim fakültesi mezunu ücretli öğretmenlerden daha fazla olduğu görülüyor. İstanbul'da ücretli öğretmenlerin 4 bin 424'ü eğitim fakültesi mezunu, 4 bin 510'u ön lisans mezunu olduğu kaydedildi. İstanbul'da lisans mezunu ücretli öğretmen sayısı ise 12 bin 887. İstanbul'da zihinsel-görme-işitme engelliler sınıf öğretmeni olarak görev yapan ücretli öğretmenlerin 451'i eğitim fakültesi mezunu iken, bin 537'si ön lisans mezunu olduğu belirlendi. Zihinsel-görme-işitme engelliler öğretmeni olarak; İstanbul'da 451 eğitim fakültesi mezunu, bin 537 ön lisans mezunu, 2 bin 305 lisans mezunu; Kırıkkale
'de 22 eğitim fakültesi mezunu, 7 lisans mezunu, 38 ön lisans mezunu; Düzce
'de 30 eğitim fakültesi mezunu, 32 ön lisans mezunu, 87 lisans mezunu; Yalova
'da 15 eğitim fakültesi, 27 ön lisans mezunu, 32 lisans mezunu görev yapıyor.
BRANŞ VE SINIF ÖĞRETMENİ OLARAK GÖREV YAPAN ÖN LİSANS MEZUNU ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN DAĞILIMI
Branş öğretmeni olarak görev yapan ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin bazı illere göre dağılımı ise İstanbul bin 952, İzmir 457, Tekirdağ 166, Mersin 161, Adana 111. Sınıf öğretmeni olarak görev yapan ön lisans mezunu ücretli öğretmenlerin bazı illere göre dağılımı, Muş 120, Şanlıurfa'da 103, İstanbul 58, Batman 57. Muş'ta sınıf öğretmeni olarak görev yapan ücretli öğretmenlerin 99'u eğitim fakültesi iken, 120'si ön lisans mezunu olduğu tespit edildi.
"101 BİN 339 ÖĞRETMEN AÇIĞI VARDIR"
Araştırma ile ilgili bir açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan şunları kaydetti:
"Ücretli öğretmenlik bilindiği gibi girdiği ders başına ücret alan, hiçbir özlük hakka sahip olmayan, insanların güvencesiz çalıştırıldığı bir görevlendirme şeklidir. Türk Eğitim-Sen öteden beri bu tür istihdam yöntemleri ile mücadele etmiş, okullarda sadece kadrolu öğretmenlerin bulunması gerektiğini savunmuştur. Ücretli, sözleşmeli gibi istihdam yöntemleri hem verimi, başarıyı düşürmekte, hem de öğretmenleri köleleştirmenin adı olmaktadır. Hele hele ücretli öğretmenlik uygulaması tam bir faciadır. Hükümetin yeterli sayıda öğretmen ataması yapmadığı için ucuza ücretli öğretmen çalıştırılması, bunu adeta eğitim politikası olarak uygulaması Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'ne yakışmamaktadır. Eğitimde tasarrufa gidilemeyeceğini her fırsatta söylüyoruz. Devleti yönetenlere sesleniyoruz: Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Araştırmamızdan da görüleceği üzere 76 bin 605 ücretli öğretmen çalıştırılmasına rağmen hala 55 il itibariyle 101 bin 339 öğretmen açığı vardır. Dolayısıyla MEB'in ilk yapması gereken öncelikle ücretli öğretmen sayısı kadar kadrolu atama yapmak, ücretli öğretmenliği tamamen kaldırmak, daha sonra da 100 binin üzerindeki öğretmen açığını gidermek için çalışma yapmaktır. Sınıf öğretmenliği, branş dersleri hatta özel uzmanlık gerektiren zihinsel görme-işitme engelliler sınıf öğretmeni olarak Türkiye genelinde tam 9 bin 653 kişinin pedagojik formasyonu olmadan, iki yıllık meslek yüksek okulu mezunu olmasına rağmen ücretli öğretmen olarak derslere girmesi sağlanıyorsa, vay ülkemizin haline. MEB'in ivedilikle ücretli öğretmenliği kaldırması, tüm öğretmenlerin sadece KPSS
puan üstünlüğüne göre kadrolu olarak atamasının yapması gerekmektedir. Rekabet, kalite, başarı hedefliyorsak, öğrencilerimizin ücretli öğretmenlik denilen ucube görevlendirme şekline mahkum etmeyelim."
(İHA)