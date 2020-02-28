Ücretli öğretmen soba kurbanı oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ücretli öğretmen soba kurbanı oldu - Son Dakika

Ücretli öğretmen soba kurbanı oldu

7 saat önce

Adıyaman'da, ücretli öğretmenlik yaptığı öğrenilen bir kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hayatını kaybetti.

Ücretli öğretmen soba kurbanı oldu, System.String[]

Adıyaman'da, ücretli öğretmenlik yaptığı öğrenilen bir kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi 1754 Sokak içerisinde ikamet eden 5 çocuk babası Mehmet Uryan Gökdaş (54), sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hayatını kaybetti. Tek kaldığı odada gazdan etkilenen Gökdaş'ı fark eden yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Uryan Gökdaş'ın hayatını kaybettiğini belirleyerek polis ekipleri çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olay yerine gelerek burada incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Mehmet Uryan Gökdaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Denizde korku dolu anlar! Tuzla'da süreklenen gemi başka bir gemiye çarptı
Bakan Hulusi Akar'ın komutanlara vurun emrini verdiği anların görüntüleri yayınlandı Türk savaş uçakları, hava sahası engelini uzun menzilli hassas güdümlü mühimmatlarla aştı İdlib'de yaralanan askerden duygulandıran paylaşım: En kısa zamanda iyileşip görevime geri döneceğim

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 00:39:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ücretli öğretmen soba kurbanı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]