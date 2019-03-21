Ücretli Öğretmene Fetö'den Gözaltı
1 saat önce
Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan öğretmen, görev yaptığı Van'da gözaltına alındı.
Sivas
'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan öğretmen, görev yaptığı Van
'da gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, sabit hatlardan ardışık olarak arandığı tespit edilen ve örgütün askeri yapılanması içerisinde "mahrem imam" olarak faaliyet gösterdiği öne sürülen öğretmen R.T. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, Van'ın Tuşba
ilçesinde ücretli öğretmen olarak görev yapan R.T'yi gözaltına aldı.
Şüpheli R.T. Sivas'a getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:55 Kaynak: AA
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