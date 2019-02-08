Ücretli Öğretmenlik Yapan Şahıs PKK'lı Çıktı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan başarılı bir operasyonda, Yenişehir ilçesinde 2015-2016 yıllarında ücretli öğretmenlik yaptığı tespit edilen PKK'lı gözaltına alınarak sevk edildiği mahkemede 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan tutuklandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan başarılı bir operasyonda, Yenişehir ilçesinde 2015-2016 yıllarında ücretli öğretmenlik yaptığı tespit edilen PKK'lı gözaltına alınarak sevk edildiği mahkemede 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan tutuklandı.



Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, aranma ve yakalanma kaydının bulunmamasından dolayı silahlı terör örgütü tarafından şehir merkezindeki örgütsel faaliyetlerde görevlendirildiği tespit edilen, PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bez parçası önünde, terörist kıyafetli ve Kalaşnikof piyade tüfeği ile çekilmiş fotoğrafları bulunan S.Y. isimli şahsın yakalanmasına yönelik olarak Diyarbakır ili Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde belirlenen adreste yapılan operasyonda; S.Y. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Açıklamada, "S.Y. soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan tutuklanmıştır" denildi.



Terör örgütü üyeliğinden tutuklanan şahıs ücretli öğretmenlik yapmış



Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, terör örgütü üyeliğinden tutuklanan şahsın Yenişehir ilçesinde ücretli öğretmenlik yaptığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bahse konu şahıs ile ilgili yapılan araştırmada; 2015-2016 yıllarında Diyarbakır ili Yenişehir ilçesinde bulunan bir okulda ücretli öğretmenlik yaptığı tespit edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması ile işbirlikçi faaliyetlerine yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı. - DİYARBAKIR

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