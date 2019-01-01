Son Dakika Haberleri: Ücretli Poşet Uygulaması İzmir'de Destek Gördü

Ücretli Poşet Uygulaması İzmir'de Destek Gördü

6 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan market alışverişlerinde plastik poşetlerin 25 kuruşa satılmasına bugün başlandı.

Ücretli Poşet Uygulaması İzmir'de Destek Gördü, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan market alışverişlerinde plastik poşetlerin 25 kuruşa satılmasına bugün başlandı. Uygulama ilk gününde destek görürken, bazı vatandaşlar poşet satın aldı, bazıları da evlerinden kullanılmış poşet getirerek aldıklarını taşıdı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından manav, şarküteri ve ekmek reyonları dışındaki plastik poşetlerin 25 kuruşa satılması uygulaması bugün başladı. Yeni yılın ilk gününde marketlere alışverişe giden vatandaşların uygulamaya hazırlıklı oldukları görüldü. Bazı vatandaşlar 25 kuruş verip poşet satın alırken, bazı vatandaşlar da daha önce kullandıkları poşetleri evlerinden getirerek tekrar kullandı. Daha önceki alışverişlerden farklı olarak market çalışanları bugün Poşet ister misiniz diye sorarak müşterileri kasada karşıladı.

VATANDAŞLAR UYGULAMADAN MEMNUN

Alışveriş yapan ve evden getirdiği poşetleri kullanan Serhat Sezersan, uygulamaya alışacaklarını belirterek, Poşetleri evden getirdik. Sisteme ayak uydurmaya çalışıyoruz. Poşetler için cebimizden neden para çıksın Destekliyorum, bence doğru bir karar. İsrafın önüne geçmiş olacağız dedi. Melike Sezersan da uygulamanın insanları çevreyi koruma adına bilinçlendireceğini vurgulayarak, Yani 25 kuruş olması bizim için maliyetli. Ama evdeki poşetlerimizi daha iyi korumayı öğreneceğiz. Çevreyi koruma adına güzel bir proje dedi. Alışverişini yaptıktıa sonra 10 tane poşet alan Çağlar Yıldızbaşı, uygulama öncesi insanların gereğinden fazla poşet tükettiğini söyleyerek, 10 tane poşet aldım. Ben zaten çöp için çöp poşeti alıyordum. Bu poşetler de 25 kuruş olmuş. Sıkıntı yok.

Destekliyorum, bu poşetin de bir maliyeti var. En azından insanlar daha önce 25- 30 tane poşet alıp eve gidiyordu. Bunun önüne geçilmiş olacak diye konuştu. İki tane poşet alan Murat Aydın, artık kullanacakları kadar poşet alacaklarını dile getirerek, Daha önce bu alışveriş için 5 poşet alırken, artık 2 poşet alacağız. Fazla tüketmemeyi öğreneceğiz. Çevreyi koruma adına mantıklı, destekliyoruz dedi. Market sorumlusu Kerim Bal da uygulamanın gayet iyi başladığını belirterek, Öncesinde duyurusunu yapmıştık. Bugün de 25 kuruşluk poşet uygulamasına geçtik. Memleketimiz ve doğamız adına güzel bir uygulama. Sabahtan beri herhangi bir olumsuz tepki almadık. Müşterilerimiz destekliyor ve bu şekilde devam etmesini istiyoruz dedi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:03 Kaynak: DHA

İzmir, Ekonomi
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