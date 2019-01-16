Ücretli Poşet Uygulamasına Diktikleri Çantalarla Destek Verdiler

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde eğitim gören öğrenciler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ücretli poşet uygulamasına okulda diktikleri alışveriş çantalarını vatandaşlara dağıtarak destek verdi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde eğitim gören öğrenciler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ücretli poşet uygulamasına okulda diktikleri alışveriş çantalarını vatandaşlara dağıtarak destek verdi.



Doğubayazıt Şehit Polis Fethi Sekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören kız öğrenciler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürürlüğe konulan alışveriş marketlerinde ücretli poşet uygulamasına destek vermek için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde çalışma başlattı.



İsraf ve çevre kirliliğine dikkati çekmek isteyen öğrenciler, okulun atölyesinde öğretmenleriyle birlikte çalışarak ilk planda 100 adet alışveriş çantası dikti.





Öğrenciler, plastik market poşetlerine alternatif olması amacıyla tamamen pamuktan ürettikleri çantaları ilçenin en kalabalık caddesi olan İnegöl Caddesinde Doğubayazıt Belediyesi tarafından kurulan stantta vatandaşlara ücretsiz dağıttı.



-"Halka ücretsiz dağıtarak farkındalık oluşturdular"



Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlığın uygulamasına destek vermek amacıyla kız öğrencilerin böyle bir çalışma içine girdiklerini söyledi.





Atölyede kız öğrenciler tarafından dikilen alışveriş çantalarını ilçenin en kalabalık caddesinde dağıtarak israf ve çevre kirliliği konuları üzerinde farkındalık oluşturduklarını anlatan Yardımcı, şöyle konuştu:





"Bakanlığımızın tarafından uygulama konulan ve Türkiye'nin her yerinden desteklerin geldiği bu anlamlı projeye kız öğrencilerimiz de katkıda bulunmak istedi. Öğrencilerimiz okullarındaki atölyede diktikleri çantaları ilçe halkına ücretsiz dağıtarak çevre duyarlılığı üzerinde farkındalık oluşturdular. Eskiden büyüklerimizin zamanında kullanılan çantalara benzer bir çalışmayla güzel bir sonuç elde ettiler. Toplumun bütün kesimine yaygınlaştırmayı hedeflediğimiz bu çalışmaya vatandaşlarımız da yoğun ilgi gösterdi."



-"Diktiğimiz çantalarda yüzde yüz pamuk ipliği kullanıldı"



Lisenin Giyim Üretim Teknolojisi Öğretmeni olan Feden Eser ise, plastik poşetlerin kimyasal madde içerdiği için insan sağlığına ve doğaya zarar verdiğini belirtti.





Ürettikleri çantalar da kullanılan kumaşın çevreye zarar vermediğini ve çok kullanışlı olduğunu anlatan Eser, "Naylon poşetler bildiğiniz gibi çok fazla kullanışlı değil. Birkaç kullanımdan sonra hemen yırtılıyor. Fakat bizim burada diktiğimiz çantalarda yüzde yüz pamuk ipliği kullanıldı. Doğaya hiçbir şekilde zarar vermeyen çantalarımız oldukça da sağlam ve kullanışlı." diye konuştu.





12. Sınıf öğrencisi Yaprak Sarıhan da çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla başlattıkları bu çalışmanın başarıyla sonuçlandığını belirterek, "Gerçekten gurur verici bir çalışmaydı. Toplumun her kesiminin bu konuya duyarlılık göstermesini bekliyoruz." dedi.

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