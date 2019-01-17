Son Dakika Haberleri: Ücretli Poşet Uygulamasına Fileli Destek

Ücretli Poşet Uygulamasına Fileli Destek

1 saat önce

Sivas'ta Cumhuriyet Kadınları Derneği tarafından açılan file örme kursuna katılan kadınlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ücretli poşet uygulamasına destek sağlıyor.

Ücretli Poşet Uygulamasına Fileli Destek, System.String[]
Sivas'ta Cumhuriyet Kadınları Derneği tarafından açılan file örme kursuna katılan kadınlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ücretli poşet uygulamasına destek sağlıyor.

Dernek binasındaki kursa katılan kadınlar, ördükleri fileleri hem alışverişlerinde kullanıyor hem de akrabalarına hediye ediyor.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şube Başkanı Nurten Yanalak, gazetecilere, file kursunu 2013 yılından beri sürdürdüklerini söyledi.

Ördükleri fileleri dönemin il protokolü ve kente gelen misafirlere de hediye ettiklerini aktaran Yanalak, "Sıfır Atık Projesi ile poşet kullanımı yasaklandı. Aslında yasaklanması ve kullanımının azaltılması gereken bir üründü. Biz de buna yüzde 100 destek veriyoruz." dedi.

Sıfır Atık Projesi kapsamında poşetlerin ücretli olduğunu anımsatan Yanalak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin toprakları atıklardan korunacak. Kadınlarımız da meslek öğrenmiş oluyor. Derneğimizde emekli 2 el sanatları öğretmenimiz var. Bunların öncülüğünde bu işi 2013 yılında başlattık. Bir poşet alıp 25 kuruş verene kadar fileler ömür boyu kullanılabilecek. Fileye 15-20 kilo ürün sığıyor. File, ayrıca geleneksel bir ürün. Eski geleneklerimize, sanatlarımıza dönmüş oluyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:06 Kaynak: AA

Sivas, Cumhuriyet Kadınları, Güncel
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