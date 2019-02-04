Ücretli Poşetler Bez Çantaya Olan Talebi Arttırdı

Ücretli poşet uygulamasının yürürlüğe girmesiyle marketlerdeki bez torba satışlarının yanı sıra, mağaza ve butiklerde de satışlar katlandı.

Ücretli poşet uygulamasının yürürlüğe girmesiyle marketlerdeki bez torba satışlarının yanı sıra, mağaza ve butiklerde de satışlar katlandı.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle, 1 Ocak itibariyle hayata geçirilen Ücretli Plastik Poşet Uygulaması, tüketicileri bez çanta ve fileye yöneltti. Yapılan araştırmalara göre tüketicilerin yaklaşık yüzde 50'si ücretli plastik poşet yerine bez çanta kullanırken, yüzde 15'i pazar filesi kullanmayı tercih ediyor. Bu doğrultuda, plastik poşetlere alternatif olarak kendi bez çantalarını raflara koyan marketlerin yanı sıra mağaza ve butiklerde de çanta satışları ivme gösterdi.



Bez çantaya olan talebin gittikçe artığını ifade eden Eskişehir'de bir çanta ve bijuteri mağazası sorumlusu Cihan Çakan, "Vatandaşlar genellikle kendi tedarik ettikleri bez torbaları kullanıyorlar. Bez çantalara biraz daha revaç var şu anda. Normalde sezonda çok satılmıyordu, poşetler ücretli olmadan önce. Poşet kullanımında aşırı bir kullanım vardı, şu anda azaldı. Dolayısıyla üreticiler de bez torbalara yöneldi. Bez çantalar satılıyor artık. Çünkü artık ya kağıt, karton torbalar veriliyor ücretsiz olarak ya da bez çantalar satılıyor. Bez torbaların maliyeti poşetlere göre daha yüksek fakat bez poşetlerin kullanım süresi uzun" diyerek uzun süreli kullanıldığı için plastik poşetlere göre daha avantajlı olduğunu belitti.



Farkındalık oluşturdu



Ücretli Plastik Poşet Uygulaması'nın tüketiciler üzerinde farkındalık oluşturduğunu ifade eden mağaza sorumlusu Cihan Çakan, "Bez torba uygulaması hem çevre hem insan açısından çok daha iyi oldu. Plastik poşetler çok fazla ve çok hor kullanılıyordu önceden. Göze batmıyordu, kimse de kale almıyordu. Şu anda ücretli olması çok daha iyi oldu. Çünkü kasaya gelen müşteri soruyor, 'Poşet ücretli mi?' diye veya biz 'Poşet ister misiniz?' diye soruyoruz. Ücretli olduğu takdirde alanlar da var ama almayanların oranı daha yüksek. Müşteri bir poşete önceden ücret vermiyordu. Kimsenin gözüne batmıyordu, dolayısıyla çok israf ediliyordu" şeklinde konuşarak poşet kullanımında önemli bir azalmanın olduğunu ifade etti. - ESKİŞEHİR

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