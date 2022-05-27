Ücretli uygulamayla 'poşet kirliliği' yüzde 81 azaldı - Son Dakika
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Ücretli uygulamayla 'poşet kirliliği' yüzde 81 azaldı

27.05.2022 09:51
Ücretli uygulamayla 'poşet kirliliği' yüzde 81 azaldı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, çevre kirliliğinin önlenmesi, plastik poşet ve ambalajların kullanımının azaltılması amacıyla 1 Ocak 2019'da yürürlüğe koyduğu, plastik alışveriş poşetlerinin tüketiciye ücretli verilmesi kararının ardından kirlilik yüzde 81 azaldı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, çevre kirliliğinin önlenmesi, plastik poşet ve ambalajların kullanımının azaltılması amacıyla 1 Ocak 2019'da yürürlüğe koyduğu, plastik alışveriş poşetlerinin tüketiciye ücretli verilmesi kararının ardından kirlilik yüzde 81 azaldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kararının ardından Türkiye'de kullanımı yılda 45 milyar adede kadar yükselen plastik poşet tüketimi, azalmaya başladı. 3,5 yılını dolduran karar sonrası düşen kullanımla birlikte kirliliğin de gerilediği tespit edildi. Plastik alışveriş poşetlerinin tüketiciye ücretli verilmesi kararı ile kirlilik, yüzde 81 azaldı.

Karadeniz sahillerinde plastik kirliliği araştırmaları yürüten, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Mikroplastik Araştırma Grubu üyeleri de ücretli poşet uygulaması sonucu azalan kullanımla birlikte kirliliğin de gerilediğini belirledi. Uygulama öncesi sahillerdeki çöpün yüzde 10'unu oluşturan poşetlerin yüzde 1'in altına düştüğü de tespit edildi. TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, "Kamuoyunda 'poşet yasası' adı altında bir yasa çıkardık. Şu anda etrafa baktığımız zaman denizlerimizde ve akarsuların üzerinde eskiden poşetleri görürdük ama şimdi görmüyoruz. Yüzde 81 oranında çok ciddi bir azalma var" dedi.Esnaf ve müşteriler de ücretli poşet uygulamasını desteklediklerini dile getirdi. Serdar Çebi, "Poşet yasasının gelmesi iyi oldu. Eskiden 1 kilo elma alan yanında 5 tane daha poşet alıyordu. Bunun da önüne geçilmiş oldu. Poşet yasası ile beraber doğada kendiliğinden çözülebilen çevre dostu poşetler de piyasaya sürüldü. Poşetler zaten ücretli olduğu için artık alıp insanlar doğaya gelişigüzel atmıyorlar. Daha da bilinçli bir toplum oluştuğunu düşünüyorum" diye konuştu.'DOĞAYA ARTI DEĞER OLARAK GERİ DÖNDÜ'Esnaftan Oğuz Şişman da "Aslında çok önceden yapılması gereken bir uygulamaydı. Bence çok fazla yol katedildi. İnsanlar artık daha bilinçli. Fazla poşet almıyorlar. Kullanım ömrü uzun olan bez poşetler kullanıyorlar. Biz zaten kağıt poşet kullanıyoruz. Esnaf arkadaşlarımız da kimsenin artık poşet tercih etmediğini söylüyorlar. Zaten etrafa baktığınızda insanların elinde poşet görmek zorlaştı. Bu da doğaya artı değer olarak geri döndü" dedi.

İsmail Yurdakul ise "Poşet yasası ile birlikte poşet kullanımı da azaldı ama insanlarımızın halen doğaya çok duyarlı olduğunu düşünmüyorum. Sırf paralı olduğu için çok fazla tercih edilmiyor. Tercih edilmediği için de az miktarda insanların evinde. O yüzden eskisi gibi doğada görmüyoruz. Yoksa insanlar halen bilinçsiz. Bu doğa hepimizin, hepimiz sahip çıkmalıyız" diye konuştu.


Ücretli uygulamayla 'poşet kirliliği' yüzde 81 azaldı
Ücretli uygulamayla 'poşet kirliliği' yüzde 81 azaldı
Ücretli uygulamayla 'poşet kirliliği' yüzde 81 azaldı
Ücretli uygulamayla 'poşet kirliliği' yüzde 81 azaldı
Ücretli uygulamayla 'poşet kirliliği' yüzde 81 azaldı
Ücretli uygulamayla 'poşet kirliliği' yüzde 81 azaldı
Ücretli uygulamayla 'poşet kirliliği' yüzde 81 azaldı
Ücretli uygulamayla 'poşet kirliliği' yüzde 81 azaldı
Ücretli uygulamayla 'poşet kirliliği' yüzde 81 azaldı
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Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, alışveriş, Plastik, Ocak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ücretli uygulamayla 'poşet kirliliği' yüzde 81 azaldı - Son Dakika


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