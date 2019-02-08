Ücretsiz Battle Royale Oyunu Apex Legends Oynuyoruz!
20 dakika önce
Titanfall serisini yapan Raspawn Entertainment tarafından geliştirilen ve EA dağıtımındaki ücretsiz Battle Royale oyunu Apex Legends oynuyoruz!
Titanfall serisini yapan Raspawn Entertainment tarafından geliştirilen ve EA dağıtımındaki ücretsiz Battle Royale
oyunu Apex Legends oynuyoruz!
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:12 Kaynak: Youtube
Erdoğan'ın "Halk Sebze Geliyor" Açıklamasının Ardından Fiyatlar Düştü
Ünlü Jokey, Yengesine Tecavüzden 20 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
Son Dakika! Bakan Dönmez: Soma'da Bir Ay İçinde 2 Bin 400 Maden İşçisi Kadroya Alınacak