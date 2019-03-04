Ücretsiz Binişlere Büyükşehir Desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyes, şubat ayı meclis toplantısında aldığı kararla ücretsiz binişlerde ulaşım kooperatiflerine ek destek verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyes, şubat ayı meclis toplantısında aldığı kararla ücretsiz binişlerde ulaşım kooperatiflerine ek destek verecek.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen 1.000 TL'lik gelir desteğini aşan durumlarda, taşıdıkları ücretsiz kartlı vatandaşlar hesaplanarak eksik kalan tutar Büyükşehir Belediyesi tarafından taşıma kooperatiflerine ödenecek.



Kararla Kocaeli genelinde toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüslerinin işletmecilerinin engelli, 65 yaş ve üzeri ücretsiz seyahat kartı sahibi vatandaşlarla yaşadıkları belirtilen sorunların giderilmesi amaçlanıyor.

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