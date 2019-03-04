Son Dakika Haberleri: Ücretsiz Binişlere Büyükşehir Desteği

Ücretsiz Binişlere Büyükşehir Desteği

6 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyes, şubat ayı meclis toplantısında aldığı kararla ücretsiz binişlerde ulaşım kooperatiflerine ek destek verecek.

Ücretsiz Binişlere Büyükşehir Desteği, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediyes, şubat ayı meclis toplantısında aldığı kararla ücretsiz binişlerde ulaşım kooperatiflerine ek destek verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen 1.000 TL'lik gelir desteğini aşan durumlarda, taşıdıkları ücretsiz kartlı vatandaşlar hesaplanarak eksik kalan tutar Büyükşehir Belediyesi tarafından taşıma kooperatiflerine ödenecek.

Kararla Kocaeli genelinde toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüslerinin işletmecilerinin engelli, 65 yaş ve üzeri ücretsiz seyahat kartı sahibi vatandaşlarla yaşadıkları belirtilen sorunların giderilmesi amaçlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:17 Kaynak: AA

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