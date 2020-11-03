Ücretsiz dağıtılan ikramları marketinde sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı (2) - Son Dakika

Ücretsiz dağıtılan ikramları marketinde sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı (2)
03.11.2020 20:40
TUTUKLANDI İzmir'in Bornova ilçesinde depremzedeler için ücretsiz olarak dağıtılan ürünleri alıp dükkanında sattığı iddia edilen M.Ö'nun ifadesi ortaya çıktı.
TUTUKLANDI
İzmir'in Bornova ilçesinde depremzedeler için ücretsiz olarak dağıtılan ürünleri alıp dükkanında sattığı iddia edilen M.Ö'nun ifadesi ortaya çıktı. M.Ö'nün emniyette verdiği ifadesinde, mahallede durumu olmayanlara dağıtmak için ikramları aldığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.Ö, tutuklandı.
Tolga TAHÇI- Soner HACIRCIOĞLU/ İZMİR, -
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