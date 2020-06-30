Ücretsiz ders kitapları öğrenci sıralarında yerini aldı - Son Dakika

Ücretsiz ders kitapları öğrenci sıralarında yerini aldı

Ücretsiz ders kitapları öğrenci sıralarında yerini aldı MEB ücretsiz ders kitaplarını okullara gönderdi 147 milyon kitap 18 milyon öğrenci için hazır hale getirildi Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz dağıtılacak ders kitaplarını illere gönderdi.

Ücretsiz ders kitapları öğrenci sıralarında yerini aldı

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MEB ücretsiz ders kitaplarını okullara gönderdi

147 milyon kitap 18 milyon öğrenci için hazır hale getirildi

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz dağıtılacak ders kitaplarını illere gönderdi. Bu yıl ilk kez Haziran ayından itibaren dağıtımına başlanan 147 milyon ders kitabı öğrencilerin sıralarında yerleri aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı,, 2020- 2021 eğitim öğretim yılı ders kitaplarını Türkiye'nin dört bir yanındaki okullara göndermeye başladı. Bu kapsamda Ankara'da bulunan Muazzez Karaçay İlkokulundaki ders kitapları öğrencilerin sıralarına yerleştirildi. Kitaplar bu yıl ilk kez Haziran ayında gönderilmeye başlandı. 147 milyon kitap 18 milyon öğrenci için hazır hale getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetler Genel Müdürü İsmail Çolak, 18 yılda 3 buçuk milyar kitabın öğrencilere dağıtıldığını belirterek, sürecin tüm öğrenciler için hayırlı olması temennisinde bulundu. Pandemi döneminde gerekli hassasiyetlerin gösterildiğini bildiren Çolak, kitap gönderiminin yüzde 85 oranında tamamlandığını bildirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 14:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ücretsiz ders kitapları öğrenci sıralarında yerini aldı - Son Dakika

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