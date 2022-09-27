ÜCRETSİZ DÜĞÜN İÇİN MAHALLELİ DUVAR ÖRÜP SIVA YAPIYOR

BURSA'nın Yenişehir ilçesi Menteşe Mahallesi'ndeki düğün salonu inşaatında, mahalleli çalışıyor. Mahalleli, tuğlasını örüp sıvasını yaptığı 600 kişilik salonu, düğün, mevlit ve toplantılarda kullanacak. Salon tamamlandığında, bölgede maddi durumu iyi olmayanlara da ücretsiz hizmet verilecek.

Yenişehir ilçesi Menteşe Mahallesi'ndeki düğün salonu inşaatında 30 mahalleli çalışıyor. İnşaatın işçiliğini yapan mahalleli, tuğlasını örüp sıvasını yaptıkları düğün salonunu çok amaçlı kullanacak. Bina, 90 haneli, 320 nüfuslu mahallenin merkezinde tek katlı olarak inşa ediliyor. İnşaat malzemeleri Büyükşehir ve Yenişehir belediyeleri tarafından karşılanan 600 kişilik salon, 2,5 milyon liraya mal olacak.

Salon tamamlandığında, mahallelinin yanı sıra bölgede durumu olmayan ailelere de ücretsiz hizmet verileceğini söyleyen Menteşe Mahallesi Muhtarı Erdem Bayram, "Burası köylümüze tamamen ücretsiz olup, Yenişehir ve bölgesinde durumu olmayan insanlara hiçbir ücret almadan hizmet verecektir. Bunun dışında mevlit ve özel toplantılarda da kullanılacaktır. Betonu, demiri, çelik çatı malzemesi Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Yenişehir Belediyemiz de tuğlamızı, kamyonumuzu, kepçemizi sağladı. Yılbaşında başladığımız salonumuz 2023'ün mart ayında bitecek" dedi.

'BURASI HEPİMİZİN'

Mahallede oturan Selahattin Kamıl da inşaatta imece usulü çalıştıklarını, usta parasını da mahallelinin topladığı parayla ödediklerini belirterek, "Bu binayı biz köylüler, Büyükşehir ve Yenişehir belediyesi olarak ortaklaşa yapıyoruz. Usta parasını köylüler ile kooperatifimiz karşılıyor. Malzemesini Büyükşehir ve Yenişehir Belediyesi veriyor. Gerektiğinde imece usulü, gerektiğinde bizler çalışarak bu güzel eseri köyümüze kazandırıyoruz. Faaliyete geçtiğinde bütün civar köyler ve Yenişehir dahil herkes bedava düğün yapabilecek. Bu yapı hepimizin, sadece köyümüzün değil. Müsait olduğunda herkes burada düğününü, cemiyetini yapabilir" diye konuştu.