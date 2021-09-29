Ücretsiz eğlence parkuru, Beyoğlu Belediyesi Çıksalın spor tesislerinde - Son Dakika

Ücretsiz eğlence parkuru, Beyoğlu Belediyesi Çıksalın spor tesislerinde

İSTANBUL - Adrenalin ve eğlence tutkunlarının yeni adresi Beyoğlu Belediyesi Çıksalın Spor Tesisleri'ndeki parkurlar 7'den 70'e vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Beyoğlu Belediyesi; ilçe sakinlerini, dünyanın en yeni eğlence trendleri ve teknolojisi ile buluşturmak için kolları sıvadı. Beyoğlu Belediyesi Çıksalın Spor Tesislerinde açılışı gerçekleştirilen eğlence parkurunda, şişme oyun ve survivor alanları da dahil performans, adrenalin ve eğlence odaklı zengin oyun parkurları yer alıyor. 7'den 70'e her yaştan vatandaş için kapılarını açan eğlence parkurunda gün boyu kusursuz hizmet eşliğinde doyasıya eğlenilebildiğini söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Parkurda pek çok aktivitede çocuklarına eşlik eden aileler, birlikte keyifli bir hafta sonu geçirme ve eğlenme fırsatı buluyor. Ailecek zaman geçirilebilecek hepimiz için önemli. Bu tarz mekanlar, bize çocuklarımızla birlikte eğlenebilme imkanı sunuyor" dedi.

Hafta sonlarınızın vazgeçilmez adresi olan Beyoğlu Belediyesi Çıksalın Eğlence Parkuru'ndan ücretsiz yararlanabilirsiniz.