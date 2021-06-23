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Ücretsiz egzoz gazı emisyon ölçümü kampanyası başladı - Son Dakika

Ücretsiz egzoz gazı emisyon ölçümü kampanyası başladı

23.06.2021 12:02
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Dijital sigorta platformu sigortaladım.com, trafik sigortası satın alan herkese araç muayene istasyonlarında egzoz gazı emisyon ölçümü hizmetini ücretsiz sunacağını duyurdu.

Dijital sigorta platformu sigortaladım.com, trafik sigortası satın alan herkese araç muayene istasyonlarında egzoz gazı emisyon ölçümü hizmetini ücretsiz sunacağını duyurdu. Platform, başlattığı bu kampanya ile araç sahiplerinin çevre bilincini artırmayı hedefliyor.

Yılsonuna kadar geçerli kampanya kapsamında kullanıcılar, 81 ilde bulunan TÜV Türk muayene istasyonlarında egzoz gazı emisyon ölçüm işlemini ücretsiz yaptırabilecek. Platformun çağrı merkezinden veya online olarak satın alınan trafik poliçelerinde geçerli kampanyaya katılanlar, haklarını poliçe alım tarihinden itibaren 1 yıl boyunca kullanabilecek.

Trafik sigortası poliçesi alımı yapılan aracın plakasına tanımlanan haktan yararlanmak için TÜV Türk muayene istasyonunda poliçede yer alan plaka bilgisini vermek yeterli olacak.

KIZILTEPE: DAHA YEŞİL BİR TRAFİK OLUŞTURMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİK

Kurumsal ve bireysel müşterilerine her gün daha iyi hizmet verebilmek için çalıştıklarını belirten sigortaladım.com Genel Müdür Yardımcısı Orçun Kızıltepe, " Türkiye'de sigortacılık sektöründe TÜV SÜD, Doğuş Grubu ve Bridgepoint gibi global çapta güvenin sembolü haline gelen güçlü ortaklık yapısına sahip bir platformuz. Bu güçle kullanıcılarımızın yararına kullanmak üzere her gün yeni faydalar üretmek için çalışıyoruz. Bilindiği gibi egzoz salınımının kontrol altında tutulması için düzenli aralıklarla araçlara egzoz emisyon testi ve emisyon ölçümü yapılması gerekiyor. Bizler de tüm Türkiye'de araç sahiplerini bilinçli bir sürücü olma yolunda desteklemek ve çevreye zarar vermeyen, daha yeşil bir trafik oluşturmak için harekete geçtik. Daha çevreci ve yeşil bir dünya için katkıda bulunmak adına egzoz gazı emisyon ölçümü kampanyamızı başlattık. Kurulduğumuz günden bu yana bireysel ve kurumsal müşterilerimiz için sigorta sektöründe başlattığımız uygulamalarla yeniliklere öncülük ediyor ve en yüksek kalitede müşteri deneyimi sunuyoruz. Amacımız doğru bilginin kaynağı olmanın yanı sıra tarafsız, şeffaf, güvenilir ve dijital sigortacılıkta en çok tercih edilen marka olmak. Bu doğrultuda kullanıcı odaklı hizmetler geliştirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

ÖZVEREN: TOPLAM KİRLETİCİLERİN YÜZDE 75'İNİ EGZOZ GAZLARI OLUŞTURUYOR

Ticaretin her alanında olduğu gibi sigortacılık sektöründe de pazarın yeniden tanımlandığını belirten sigortaladım.com Pazarlama Direktörü İzzet Özveren ise şu ifadeleri kullandı:

"Pandemiyle hayatımızdaki her şey büyük bir değişim, dönüşüm yaşadı. Özellikle online ticarette yeni tüketici davranışlarına karşılık yeni hizmetler ortaya çıktı. Müşterilerimizi sigorta ürünleri hakkında bilgilendirmek, ihtiyaçlarına yönelik ürünleri karşılaştırmalı olarak hızlı ve pratik şekilde almalarını sağlamak için teknolojiyi odağımıza aldık ve yenilikleri çok yakından takip ediyoruz. Müşterilerimizin evde daha fazla kalmalarını göz önüne alarak kullanıcılarımızın değişen alışkanlıklarını dikkate alarak kampanyalar geliştirdik. Motorlu taşıtların hava kirliliğinin başlıca kaynağı olarak öne çıktığını biliyoruz ve araştırmalar da gösteriyor ki motorlu taşıtlardan kaynaklanan toplam kirleticilerin yüzde 75'ini egzoz gazları oluşturuyor. Trafiğe kayıtlı 25 milyona yakın aracın bulunduğu ülkemizdeyse Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği kapsamında geçtiğimiz yıl ülke genelinde sadece 9 milyon 371 bin 637 aracın egzoz emisyon ölçümü yapıldı. Ayrıca ölçüm yaptırmayan veya standartlara aykırı emisyona yol açan motorlu taşıtların sahiplerine toplam 4 milyon 808 bin 726 lira idari para ceza kesildi. Özellikle son dönemde karşı karşıya kaldığımız çevre sorunlarının ciddi boyutlara ulaştığı ve egzoz gazı emisyon ölçümü gibi basitçe doğa için bireysel olarak yapabileceğimiz şeyler varken böyle bir kampanyanın öncüsü olmanın gururunu yaşıyoruz. Kampanyamız zorunlu olan trafik sigorta poliçelerinde geçerli olmasıyla, büyük bir kitlenin yararlanacağına inanıyoruz. Böylece kullanıcılarımıza sağladığımız kişisel faydanın ötesine geçip, toplum ve çevre için de bir adım atmanın gururunu yaşıyoruz."


Ücretsiz egzoz gazı emisyon ölçümü kampanyası başladı

Doğuş Grubu, TÜV TÜRK, Türkiye, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Ücretsiz egzoz gazı emisyon ölçümü kampanyası başladı - Son Dakika Ekonomi


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