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Ücretsiz izin düzenlemesine işverenden destek, işçi endişeli
1 saat önce
TBMM'ye sunulmaya hazırlanan torba teklifle, hem işçi hem de işverenlerin talepleri kısmen karşılandı.
TBMM'ye sunulmaya hazırlanan torba teklifle, hem işçi hem de işverenlerin talepleri kısmen karşılandı. İşten çıkarmalar üç ay yasaklanıyor. Ücretsiz izne çıkarılanlar ile daha önce işten çıkarılanlara destek verilecek.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 05:02
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