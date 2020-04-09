Ücretsiz izin uygulaması için çalışanın onayı şart - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ücretsiz izin uygulaması için çalışanın onayı şart - Son Dakika

Ücretsiz izin uygulaması için çalışanın onayı şart

7 saat önce

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu, "İşçinin onayının alınmaksızın ücretsiz izin uygulamasına gidilmesi yargı kararlarında haksız fesih olarak değerlendirilmektedir.

Ücretsiz izin uygulaması için çalışanın onayı şart, System.String[]

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu, "İşçinin onayının alınmaksızın ücretsiz izin uygulamasına gidilmesi yargı kararlarında haksız fesih olarak değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Yaptığı yazılı acıklamada Gümrükçüoğlu, koronavirüs (Kovid-19) sürecinin işgücü piyasalarını etkilememesi için tavsiyelerde bulundu.

Gümrükçüoğlu, bu sürecin işçi ve işverenler açısından çeşitli hukuki sorunlara yol açabileceğini belirtti.

İş hukukunda feshin son çare olması gerektiğinin temel ilke olarak kabul edildiğini belirten Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:

"Öncelikle iş ilişkisinin devamını sağlayabilecek önlemlere başvurulması esastır. Bu kapsamda; kısa çalışma, telafi çalışması, ücretli yıllık izin, çalışma koşullarında değişiklik yapılarak esnek çalışma modellerine geçilmesi ve ücretsiz izin akla ilk gelen yöntemlerdir. Ancak bunlar içerisinde de kanaatimce son başvurulması gereken ücretsiz izin uygulaması veya zorlayıcı sebeple iş sözleşmesinin kendiliğinden askıya alınması halidir. Zira bu iki

halde de ücreti ile geçimini sağlayan işçi bakımından ciddi bir ekonomik güçlükle karşılaşılacaktır."

Gümrükçüoğlu, ücretsiz izin uygulamasının işverenlerce tek taralı olarak alınabilecek bir karar olmadığını belirtti.

Uygulamanın çalışan rızası alınmadan hayata geçirilemeyeceğini kaydeden Gümrükçüoğlu, belirtilen usullere uymayan veya makul süreyi aşan ücretsiz izin uygulamalarının işçiye haklı fesih imkanı verebileceğini kaydetti.

Çalışanların bu durumda ihbar, kıdem tazminatı ve iş güvencesi varsa işe iade talebinde bulunabileceklerini belirten Gümrükçüoğlu, yapılan testlerde pozitif olduğu tespit edilen, karantinaya alınan çalışanların veya tanı aşamasında olanların; yetkili kuruluş tarafından verilen istirahat raporu ile geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabileceklerini ifade etti.

Gümrükçüoğlu, bu durumda işverenlerin aksi kararlaştırılmış olmadıkça ücret ödeme ve SGK prim günü bildirme yükümlülüğü bulunmadığını kaydetti.

Gümrükçüoğlu, "Buna karşılık temas nedeniyle risk taşıyan, hastalık belirtisi göstermediği için istirahat raporu verilmeksizin karantina altına alınan kimseler geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanamayacaklardır. Bu kimseler açısından işveren koşullara göre ücretli izinli sayma, hak kazanılmış yıllık izinleri varsa izne çıkarma, telafi çalışması, evden çalışmaya geçme veya ücretsiz izin vb. uygulamalara başvurabilir." ifadelerini kullandı.

İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 10:58 Kaynak: AA

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