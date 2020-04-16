"Ücretsiz izne çıkarılan işçilere 1177 TL destek sağlıyoruz"

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan işçilere 1177 TL destek sağlıyoruz" dedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlılarımızın ve engellilerimizin gelir durumuna ve engel oranına bakılmaksızın, özel huzurevlerinde ve engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini Bakanlık olarak karşılayacağız.Kısa Çalışma ödemelerinin hızlı bir şekilde yapılması için uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeyecek. İşverenlerimizin beyanı doğrultusunda ödemeler gerçekleştirilecek.Ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan işçilere 1177 TL destek sağlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

(İHA)