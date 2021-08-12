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ÜCRETSİZ KOLONYA SEBİLİ - Son Dakika

ÜCRETSİZ KOLONYA SEBİLİ

12.08.2021 09:44

ERZURUM'un merkez Aziziye İlçe Belediyesi'nde üretilen dezenfektan etkili kolonyalara vatandaşların daha kolay ulaşabilmesi için kolonya sebili oluşturuldu.

ERZURUM'un merkez Aziziye İlçe Belediyesi'nde üretilen dezenfektan etkili kolonyalara vatandaşların daha kolay ulaşabilmesi için kolonya sebili oluşturuldu. Kolonyası biten vatandaşların belediyeninin girişine konulan sebilden ücretsiz olarak doldurabileceklerini belirten Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Covid-19 vakalarının tekrar arttığı bir dönemde hijyen çok önemli. Kendi formülümüzle ürettiğimiz organik dezanfektan etkili kolonyalara vatandaşların kolayca erişmesi için bu uygulamayı hayata geçirdik dedi.

Aziziye Belediyesi'nin pandemi döneminde özel olarak ürettiği organik dezefektan etkili kolonyalara vatandaşların ücretsiz olarak daha rahat ulaşabilmesi için belediyenin girişine kolonya sebili kuruldu. Kolonyası biten vatandaşların şişelerini sebildenden doldurabileceklerini belirten Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Pandemi döneminin başlangıcında belediyenin kolonya ihtiyacını giderebilmek için bir atolye kurduk ve dezenfektan etkili kolonya üretimine başladık. Pandemi dönemindeki en önemli konulardan birisi hijyen oldu. Bunu da ancak dezenfektan etkili kolonyalarla sağlayabilirdik. Covid-19'un çıktığı ilk dönemde vatandaşların özellikle kolonyaya ulaşımı oldukça sıkıntılı olmuştu. Sonraki süreçte vatandaşlarımıza ürettiğimiz dezenfektan etkili kolonyaları dağıtarak ilçemizde problem olmaktan çıkardık diye konuştu.

Ücretsiz olarak dağıtılan dezenfektan etkili kolanyalara ilginin yoğun olduğunu söyleyen Orhan, Kolonya üreriminin başında kimyager Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Töremen vardı ve çok kapsamlı çalışmalar yaptı. Pandemi sürecinde çalışmalarımız devam ederken aklımıza bir başka proje geldi. Vatandaşlarımızdan aldığımız yoğun talep sonrası kolonya sebilini hizmete sunduk. Doğal malzemelerle ürettiğimiz dezenfektan etkili kolonya vatandaşların hoşuna gitti. Üretim hanemizde tamamen vatandaşların kullanımına yönelik üretime devam ediyoruz. Belediyenin girişine bir kolonya sebili koyduk. Vatandaşlar evdeki boşalan kolonya şişelerini getirip burada doldurabiliyorlar. Son zamanlarda vaka artışları devam ediyor. Bu farkındalığı da ön plana çıkarmamız gerekiyor. Vaka sayılarını azaltmada en önemli etken kurallara uymak. Dezenfektanların ham maddesi alkoldür. Biz de organik alkolden ürerim yapıyoruz. Limonlu ve diğer ferahlatıcı kokular olmak üzere bir çok çeşidimiz mevcut. Kendimize özel formüller de çıkardık dedi.

ÜCRETSİZ KOLONYA SEBİLİ
ÜCRETSİZ KOLONYA SEBİLİ
ÜCRETSİZ KOLONYA SEBİLİ
ÜCRETSİZ KOLONYA SEBİLİ

Koronavirüs, Hisarcık, Pandemi, Aziziye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜCRETSİZ KOLONYA SEBİLİ - Son Dakika


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