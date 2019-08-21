Ücretsiz kurs alan öğrenciler üniversiteyi kazandı

Adıyaman'ın Kahta Halk Eğitim Merkezi bünyesinde YGS ve LYS'ye yönelik açılan kurslara katılan 80 öğrenci üniversiteye yerleşti.



Yaklaşık 200 öğrencinin sözel, eşit ağırlık ve sayısal alanda eğitim gördüğü kurslardan öğrenciler ücretsiz bir şekilde faydalandı. Her geçen gün ilginin arttığı kurslarda eğitim gören öğrencilerin 42'si ön lisans programını kazanırken 38 öğrenci ise fakülte programına yerleşti.



Kurslara katılan öğrencilerin, öğretmen ve derslerden oldukça memnun olduklarını kaydeden Kahta Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fahri Doğan, "Öğrencilerimiz, uzun ve yorucu bir sınav maratonunu başarılı bir şekilde tamamladı. Doğru ve isabetli bir tercihle üniversiteliler ailesine katıldı. Öğrencilerimizi gösterdikleri başarılarından dolayı yürekten kutluyorum. Ayrıca bu yıl hedefi olan tüm öğrencilerimizi Kahta Halk Eğitimi Merkezimize bekliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN